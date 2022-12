NÖN-Familie spendete 150.000 Euro für Licht ins Dunkel

Werbung

Die Leserinnen und Leser der NÖN öffneten auch heuer wieder bereitwillig ihre Geldbörsln, um Menschen in Not zu unterstützen. 150.000 Euro konnten die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger am Heiligen Abend im ORF-Landesstudio in St. Pölten an die Aktion „Licht ins Dunkel“ übergeben. Die NÖN ist damit auch heuer wieder der größte Spender in Niederösterreich – und einer der größten in ganz Österreich.

„Gerade in schwierigen Zeiten wie diesen ist dieses Ergebnis sensationell. Wir danken den Leserinnen und Lesern der NÖN für das große Vertrauen und garantieren, dass diese Spendengelder für Projekte in Niederösterreich verwendet werden“, betonen Lohninger und Fahrnberger. Die NÖN unterstützt mit den Spendengeldern heuer insgesamt sieben Projekte: die Errichtung eines Zubaus zum Poyer-Haus in Wiener Neudorf, die Sanierung der Caritas-Werkstätte in St. Leonhard am Forst, den Bau von Wohnhäusern für Menschen mit Behinderung in Laa/Thaya und Horn, die Abhaltung von Sommercamps für Kinder psychisch kranker Eltern in der Region St. Pölten, die Schaffung teilbetreuter Wohngruppen für Menschen mit kognitiven Behinderungen in Krems sowie den Ankauf eines elektrischen Rollstuhls im Caritas-Wohnhaus in Loosdorf.

Gespendet werden kann weiter auf das „Licht ins Dunkel“-Spendenkonto der NÖN (AT58 3200 0000 0008 2750). Im Vorjahr übergab die NÖN im Mai insgesamt 313.597,86 Euro an „Licht ins Dunkel“.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular