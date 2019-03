So viel Niederösterreich gibt's selten. Erst recht nicht an der Elbe. Dort, genauer: in Hamburgs spektakulärstem Konzertsaal mitten im Hafen, der Elbphilharmonie, feierte Niederösterreichs Tonkünstlerorchester am Wochenende sein Konzertdebüt. Und hatte jede Menge Niederösterreich in den ausverkauften Großen Saal mitgebracht.

Im Büro von Hamburgs Elbphilharmonie-Generalintendant Christoph Lieben-Seutter: Niederösterreichs Landesrat Martin Eichtinger. | NLK / Johann Pfeiffer

Niederösterreichs Europa-Landesrat Martin Eichtinger war anstelle der an Grippe erkrankten Landeshauptfrau gekommen, Niederösterreichs Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav hatte gleich eine ganze Deutschland-Delegation mitgebracht, auch, um ihr Ziel von einer Million Nächtigungen von deutschen Urlaubern in Niederösterreich zu forcieren ("wir zählen auf Sie!"), Festspielhaus-Intendantin Bettina Fürle war mit St. Pöltens Freunden der Kultur unter Vereinspräsident Lothar Fiedler angereist. Und alle klatschten begeistert Beifall, als Tonkünstler-Chefdirigent Yutaka Sado mit seinem Orchester einen fulminanten Mahler intonierte.

Auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonie: Niederösterreichs Tonkünstlerorchester unter Yutaka Sado mit SoRyang am Klavier. | NLK / Johann Pfeiffer

Klatschen mit: Österreichs Botschafter in Berlin Peter Huber, Österreichs Honorarkonsul in Hamburg Hans Fabian Kruse, Tonkünstler-Geschäftsführer Frank Druschel, die Grafenegg-Geschäftsführer Philipp Stein und Johannes Sterkl, European Union Youth Orchestra-Aufsichtsrat Tobias Wollermann und St. Pöltens Musikschuldirektor Alfred Kellner.