CD „Mein Lied für Niederösterreich“ wurde präsentiert

Blabensteiner und Tanja Trappl sowie Clemens Reinsperger von den Wilden Kaisern standen gemeinsam mit Roman Beisser und Stefan Gössinger, Georg Neuman und Daniel Muck mit Marlene Pregesbauer - im September des Vorjahres bei der Finalshow „Dein Lied für Niederösterreich“ auf der Bühne vor dem ORF-Landesstudio. Sie alle hatten mit ihren gefühlvollen und schwungvollen Beiträgen die Jury im Sturm erobert.

Von der musikalischen Vielfalt auf dem Sampler zeigte sich Landtagspräsident Karl Wilfing beeindruckt: „Ich bin dankbar für diese vielfältigen Beiträge, die allesamt eine Beflügelung des Geistes sind. Im Bereich der Kultur sind wir in Niederösterreich Spitzenklasse, und das ganz sicherlich dank der Breitenkultur: Eine Vielzahl der Kinder genießt eine Ausbildung an der Musikschule. Für jedes Talent in diesem Land gibt es die Möglichkeit, sich zu zeigen und aufzutreten. Wo wir helfen und fördern können, tun wir das aus Begeisterung.“

„Die Liedermacherinnen und Liedermacher sind Handwerker der besonderen Art und regen zum Innehalten und Nachdenken an“, betonte Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber in einer Aussendung am Montagabend.

Das Album ist zum Preis von zwölf Euro im Shop „Volkskultur - Handwerk der Regionen“ (Ludwig-von-Köchel-Platz 1) in Krems sowie und der Buchhandlung der Regionen der Volkskultur Niederösterreich (Steiner Donaulände 56), ebenfalls in Krems, erhältlich. Zudem kann sie per Mail an office@kulturregionnoe.at oder telefonisch unter 02742/90666-6137 bestellt werden. Digital sind die Songs auch auf den gängigen Streaming-Plattformen Apple Music, Spotify, Deezer und Amazon Music abrufbar.

Martin Lammerhuber kündigte im Zuge der CD-Präsentation den neuen Wettbewerb an: Unter dem Titel „Mein Lied für… eine lebenswerte Zukunft“ können Liedermacherinnen und Liedermacher ihre Gedanken und Gefühle für eine lebenswerte Zukunft in einem selbst getexteten und komponierten Lied zum Ausdruck zu bringen. „Jeder Mensch hat ein Bild von der Zukunft oder ein Gefühl dafür, wie das eigene Leben und die Welt künftig aussehen sollen“, erklärt Lammerhuber.

„Zusammenhalt, Hoffnung, Freude und Mut sind große Faktoren für dieses Zukunftsbild, das aber von gesellschaftlichen Herausforderungen, Angst und Unsicherheit beeinflusst wird. Lieder können aufzeigen, thematisieren, berühren, Stimmungen beeinflussen, Sicherheit, Halt und Orientierung geben“, führt Lammerhuber weiter aus.

Teilnehmen können abermals Personen ab dem 15. Lebensjahr, die in Niederösterreich geboren sind oder ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben und ihre Gefühle und Gedanken für eine lebenswerte Zukunft teilen möchten.

Die Eigenkompositionen (zwischen 2.30 und 3.45 Minuten) sollen inklusive kurzer Personenbeschreibung als Audio- oder Videodatei bis 6. Oktober 2023 an liedermacher@kulturregionnoe.at geschickt werden. Rückfragen sind unter 0676/89944470 oder per Mail an liedermacher@kulturregionnoe.at möglich.

Im November gibt es eine große Finalshow der Top-12-Liedermacher, diese Beiträge werden sich 2024 auf einem Album finden.