Eine Million Erinnerungen

Am 9. September 2021 war es so weit: Gut zehn Jahre, nachdem Alexander Schatek die Topothek gegründet hat, wurde das einmillionste Dokument online gestellt. Es zeigt den „Heimatschein“, eine Art frühen Staatsbürgerschaftsnachweis, von Leopold Westermayer aus Poysbrunn aus dem Jahr 1924.

200 Topotheken gibt es mittlerweile in Niederösterreich, 400 in ganz Österreich, über 2.000 Topothekare kümmern sich um diesen geistigen Nachlass von Gemeinden und Regionen. Mastermind hinter diesem Archiv-Projekt ist der Wiener Neustädter Alexander Schatek. Wie es angefangen hat? „Ich wollte eine digitale Lösung für meine Familienbilder und eine gute Ordnungsstruktur“, so Schatek.

Im Landesarchiv, wo er etwas später sein Projekt vorstellen wollte, sei er gleich hinausgeworfen worden. „Die wussten nicht, was ich mit meinen Bildern überhaupt will“, lächelt Schatek heute. Seit 2016 ist die Topothek ein Landesprojekt, vor drei Wochen überreichte ihm Landeshauptfrau das Goldene Ehrenzeichen des Landes NÖ.

Alexander Schatek, der “Erfinder“ der Topothek. Waltraud Sinawehl

„Wir müssen das kulturelle Erbe, das die Leute zu Hause haben, sichern, das ist unsere Philosophie“, sagt Schatek. Ob Postkarten, die alte Ortsansichten zeigen, die Heiratsurkunde der Uroma oder auch Fotos früherer Fußballteams – alles das wird in der Topothek gesichert.

Besonders wichtig sei, dass niemand an der Topothek verdient: Man wolle unabhängig bleiben und auch keinen konkreten Auftrag erfüllen, wie das etwa offizielle Archive tun. Gemeinden, die eine Topothek betreiben, zahlen einen Beitrag von rund 800 Euro pro Monat, mit dem laufende Programmierkosten gedeckt werden.

Jeder kann jeder der Topothek Dokumente zur Verfügung stellen, oft finden sich bei Hausräumungen wahre Schätze. „Ich empfehle immer Bilder aus der Zeit, wo die heute 60-Jährigen jung waren“, sagt Schatek auf die Frage, welches Alter für Beiträge angemessen sei. Interessant seien alle Dokumente: „Uns geht es um Quellensicherung, nicht um Deutungshoheit.“