Am 2. und 3. Mai wäre sie gestartet, die Tour de Vin, die (Nieder-)Österreichs Traditionsweingüter seit 25 Jahren in (Nieder-)Österreichs Traditionsweinbaugebieten ausrichten. Und die über 5.000 Gäste jedes Jahr in die Donauregion, ins Traisental, ins Kremstal, ins Kamptal und an den Wagram locken. Nur: Im Jahr der Coronakrise ist auch die Tour de Vin abgesagt.

Geplaudert, gekostet und gekauft kann aber trotzdem werden. Und das schon zwei Wochen früher. Denn die heimischen Traditionswinzer schicken ihre Tour de Vin ins Netz. Und laden von 16. bis 19. April zu insgesamt 20 Online-Degustationen. Die dauern jeweils 30 bis 40 Minuten. Und für die werden drei Weine (davon mindestens eine Erste Lage) im Wert von 50 Euro vorab zugeschickt und gemeinsam mit dem Weinmacher am Bildschirm verkostet.



Den Anfang macht das Zöbinger Weingut Brandl am 16. April um 18.15 Uhr, den Abschluss macht das Kremser Weingut Wess am 19. April um 20 Uhr. Infos und Anmeldung per Mail an: erstelagen@wine-partners.at Alle Winzer, Weine und Termine finden sich hier: www.wine-partners.at/traditionsweingueter-tour-de-vin-virtuel/