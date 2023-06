Spar und Top-Ausflugsziele präsentieren Gutscheinheft

Ab heute ist in allen Spar-Filialen in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland ein gratis Gutscheinheft mit 28 Ideen für den sommerlichen Nahurlaub in Niederösterreich erhältlich. Mit dem Heft können Kundinnen und Kunden bei den Top-Ausflugszielen Niederösterreich (TAZ), eine Initiative des Land Niederösterreich, Geld sparen und Ausflugsziele in der unmittelbaren Umgebung entdecken.

Mit dabei sind etwa die Kunstmeile Krems, die Römertherme Baden, das Stift Dürnstein, das Renaissanceschloss Schallaburg und die Kittenberger Erlebnisgärten. Bei allen 28 Ausflugszielen kann man mit „1+1 Aktionen“ Geld sparen und gewisse Vorzüge genießen.

Gutscheinheft zeigt „Verbundenheit zur Region“

Spar-Geschäftsführer Alois Huber freut sich über die Zusammenarbeit mit den Top-Ausflugszielen: „Das Ausflugsziele-Gutscheinheft ist ein echtes Zuckerl – immerhin ist damit eine Ersparnis von 321 Euro möglich. Unsere Kundinnen und Kunden werden sich darüber freuen. Für mich zeigt diese Kooperation mit den Top-Ausflugszielen in Niederösterreich auch unsere Verbundenheit zur Region.“

„Von den aussichtsreichen Wanderungen zu den schönsten Plätzen und Seen, über Rundwanderwege und Radtouren entlang der Donau, durch Wälder oder auf Römerstraßen, über Kulturveranstaltungen für die ganze Familie bis hin zur Kulinarik und regionalen Köstlichkeiten für die Genießerinnen und Genießer, die in unseren gemütlichen Wirtshäusern verwöhnt werden. Dazu bietet das Spar-Gutscheinheft spannende Anregungen und Ideen für Ihren unvergesslichen Aufenthalt im Land der Entdeckerinnen und Entdecker von groß bis klein“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Zusätzlich gibt es auch ein Gewinnspiel. Mehr dazu unter: Top Ausflug – 53 Top-Ausflugsziele Niederösterreich im Jahr 2023