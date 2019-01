Aktuell touren Thommy Ten & Amelie van Tass durch die USA. Im Herbst kehren die Niederösterreicher nach Europa zurück, wo sie zunächst in Deutschland ihre "Einfach zauberhaft!"-Show fortsetzen, die schon mehr als 100.000 Besucher gezählt hat.

Das neue Programm wird als "noch größer, noch spektakulärer, noch atemberaubender" angekündigt. Hierzulande wird es im VAZ St. Pölten (31. Jänner/1. Februar 2020), in der Arena Nova Wiener Neustadt (2. Februar), in der Stadthalle Graz (8. Februar), im Festspielhaus Bregenz (21. Februar), in der Salzburg Arena (23. Februar), in der Wiener Stadthalle (29. Februar) sowie in der TipsArena Linz (7. März 2020) zu sehen sein.

www.nxp.at/theclairvoyants