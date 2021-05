Am 13. Mai beginnt wieder die „Saison“ der Fatima-Feiern, die besonders in der Diözese St. Pölten sehr lebendig ist. Bis Oktober richten Gläubige in den „Fatima-Kirchen“ nun jeweils am 13. des Monats ihre Gebete an die Mutter Gottes. Auf die sonst üblichen stimmungsvollen Lichterprozessionen wird coronabedingt verzichtet.

Zu den österreichweit besten Fatima-Kennern zählt der Wiener Franziskaner-Pater Benno Mikocki, der dem Rosenkranz-Sühnekreuzzug (RSK) mit seinen tausenden Mitgliedern vorsteht. „Die Fatima-Feiern sind hochaktuell, weil die vielen Flächenbrände drohen, zu einem Weltenbrand zu werden“, so der Priester. Er nennt unter anderem die Gefahren an der russisch-ukrainischen Grenze oder die Corona-Pandemie.

Das Gebet zu Maria sei heute genauso notwendig wie vor Jahrzehnten, als man in Österreich die Fatima-Feiern ins Leben rief, um nach dem Zweiten Weltkrieg und während der Besatzungszeit für die Unabhängigkeit und Freiheit Österreichs zu beten. Die Marienfrömmigkeit soll vor allem Freude und Fröhlichkeit verbreiten, so der Franziskaner. Maria sei die große Trösterin, die Mut mache.

In der Diözese St. Pölten wird die Tradition jedenfalls hochgehalten. Viele Pfarren laden zu Fatima-Feiern ein. Im Wallfahrtsort Grainbrunn gibt es die Fatima-Feiern beispielsweise bereits seit 1977. Seit 1980 wird die Fatima-Feier an jedem 13. im Monat von Mai bis Oktober in der Schlosskapelle begangen, immer mit einem anderen Prediger, so die Oberin der Schulschwestern von Hainstetten.

Zu den bedeutendsten Fatima-Kirchen zählt übrigens Krenstetten. Vor Corona kamen jeweils hunderte Gläubige am Nachmittag und Abend. „Den Menschen ist der Schutz und Schirm der Gottesmutter sehr wichtig“, so Krenstettens Pfarrer Martin Mayrhofer.