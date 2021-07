Sei es eine Auszeit vom Alltag, der Wunsch, eine Entscheidung für die Zukunft zu treffen, oder die Trauer um einen geliebten Menschen – bei einer Pilgerwanderung zählt nicht das Ziel. Bedeutsam ist der lange Weg, auf dem der Pilger Erfahrungen sammelt und eine Reise zu sich selbst unternimmt. Pilgerten früher hauptsächlich gläubige Menschen, die ihrem Gott oder Glauben nachkommen wollten, sind heute auch viele Nichtgläubige unterwegs.

Am 25. Juli 2021 wurde der Weltpilgertag begangen – doch woher kommt diese Tradition eigentlich? Einer der ersten Pilger war wohl Abraham, der Vater des Christentums, Judentums und Islams. Im Mittelalter wurde das Pilgern groß ausgeübt, viele christliche Pilger wollten sich so von ihren Sünden befreien. Die großen Pilgerziele waren Rom, Jerusalem und Santiago de Compostela. Das Pilgern war und ist dabei aber nicht nur dem Christentum vorbehalten, sondern in vielen Religionen verbreitet.

Heute gibt es auch in NÖ zahlreiche Pilgerwege. Einer davon ist die Via Sacra von Brunn nach Mariazell. Dieser Weg besticht vor allem durch seine Kulturdenkmäler. Bauten wie die Stifte Heiligenkreuz und Lilienfeld, die Basilika Klein-Mariazell und die Wallfahrtskirche Annaberg säumen den Weg. Dazwischen gibt es viele kleine Bildstöcke, Kapellen und Kirchen. Die eher leichte Talwanderung von Brunn am Gebirge nach Mariazell, dem bedeutendsten Wallfahrtsort Mitteleuropas, umfasst rund 120 Kilometer und kann idealerweise in fünf Tagesetappen bewältigt werden. Ausgangspunkt sind jeweils die Kirchen. Wer den Weg abkürzen oder nur ein Teilstück gehen möchte, kann auf den „Mariazeller Autobus“ wechseln.

Eine weitere Pilgerroute ist der Jakobsweg von Wien durch NÖ . Seit dem Mittelalter führt dieser Pilgerweg nach Santiago de Compostela zum Grabmal des Hl. Jakob. Von Hainburg ausgehend führt er auf den Spuren der von den Römern erbauten Donaulimesstraße von Ost nach West durch NÖ. Auf rund 200 Kilometern lassen die Natur und historische Denkmäler wie Stift Göttweig, Stift Melk, die Basilika Maria Taferl und die Stiftskirche Ardagger Pilger innehalten.

Weitere Pilgerwege in Niederösterreich sind unter www.niederoesterreich.at/pilgern zu finden.