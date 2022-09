Austausch und Begegnung für Priester

Werbung

„Heute Pfarrer sein – der priesterliche Dienst in der pastoralen Situation unserer Diözese“ heißt der neue Zyklus des Bildungshauses St. Hippolyt in St. Pölten, der mit der diesjährigen Priesterfortbildungswoche eingeleitet wurde.

Unter der Leitung von Weihbischof Anton Leichtfried, zuständig für Priesterfortbildung, wurden hochkarätige Referenten geladen: der Innsbrucker Pastoraltheologe Christian Bauer, die Wiener Professorin für Theologie der Spiritualität Marianne Schlosser und der Münchner Priesterseelsorger Helmut Bauer. Außerdem standen Gottesdienste, Workshops und ein Ausflug mit Bischof Alois Schwarz und Weihbischof Leichtfried am Programm.

Zuerst ging man aber der Frage nach, wie es mit Kirche und Gesellschaft weitergeht. Um auch einen „Außenblick“ wahrzunehmen, wurden der NÖ-Bauernbund-Direktor Paul Nemecek und Reinhard Polsterer, Geschäftsführer der NÖ Landjugend, geladen. Weihbischof Leichtfried war dieser Blick wichtig, weil die Diözese St. Pölten stark ländlich geprägt ist.

Gespräch mit Bauernvertretern

Die Bauernvertreter betonten, dass es weiter eine Sehnsucht nach Spiritualität sowie nach Gemeinschaft gebe. Früher sei der Ort dafür der Kirchenplatz gewesen, heute habe sich das verschoben. Man müsse für Spiritualität und Mitbestimmung Rahmen schaffen, so Nemecek und Polsterer. Den Menschen sei außerdem Regionalität wichtig, das könne die Kirche bieten. Auch in puncto Nachhaltigkeit sei die Institution Kirche, die fast 2.000 Jahre alt ist, ein interessantes Vorbild. Dennoch sei klar, dass sich die Gesellschaft rasch ändere. Besonders das Zugehen auf die Menschen sei immens wichtig.

Polsterer stellte auch das Modell der Landjugend näher vor, die seit Jahren ständig wachse und über 20.000 Mitglieder in NÖ hat. In einer funktionierenden Organisation brauche man Sinn, Sache und Beziehung. Bei der Landjugend werde versucht, die jungen Leute abzuholen, wo sie sind. Sie werden in Brauchtum und anderen Gebieten geschult und gefördert.

Wichtig sei es, gemeinsam über den Sinn von Organisationen oder Projekten zu diskutieren. Weiters müssen Begegnungen ermöglicht und Grundlagen geschaffen werden, damit Jugendliche das Engagement leben können.

Dass die Jugend auch für religiöse Anlässe zu mobilisieren ist, habe die NÖ Bauernbundwallfahrt am 17. und 18. September nach Mariazell gezeigt, an der auch hunderte Jugendliche teilnahmen.