Pastoralassistenten bauen auf stärkende Gemeinschaft

Rund einhundert Pastoralassistenten wirken in der Diözese St. Pölten. Bei der Jahrestagung von 11. bis 13. Oktober kamen unter dem Motto „Mach’s gut!“ im St. Pöltner Bildungshaus St. Hippolyt die Mitglieder der Berufsgemeinschaft, die aus Krankenhaus- und Betriebsseelsorgern, Jugendleitern und Pastoralassistenten besteht, auch mit Bischof Alois Schwarz zusammen. In der Kirche gebe es zwar verschiedene Meinungen, aber doch ein gleiches Anliegen, nämlich die Frohe Botschaft, so der Bischof.

Martin Kastner, Vorsitzender der Berufsgemeinschaft, warb für den Beruf: „In der Berufsgemeinschaft teilen wir Freude und Leid, versuchen einander zu stärken und tauschen uns aus.“ Als Referentin und Begleiterin war die evangelische Pfarrerin Iris Haidvogel eingeladen. Weiters waren eine Betriebsversammlung, Impulse, die Vorstellung von „pastoralen Parametern“ und ein Fest für die neuen Pastoralassistenten und jene, die ihren Dienst beenden, geplant.