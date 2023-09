Vikariatstag in Hollabrunn: Vorträge und Austausch

„Sagt den Verzagten: Habt Mut, fürchtet Euch nicht“ (Jesaja 35,4). Das war das Motto des Vikariatstages in Hollabrunn am 9. September, an dem mehr als 500 Frauen und Männer aus den Pfarrgemeinden teilnahmen.

Ein Programmpunkt war unter anderem der Vortrag des Innsbrucker Dogmatikprofessors Jozef Niewiadomski, der an eine dramatische Luftnummer aus der Welt des Zirkus erinnerte: Ein Akrobat, der sogenannte „Flieger“, wechselt im Zirkus im freien Flug zum sogenannten „Fänger“. Es gehe darum, sich dem „göttlichen Fänger anzuvertrauen“. Daher der Appell: „Ihr seid die Flieger und auch die Fänger, damit ihr fliegen und zugleich auffangen könnt.“

Pfarren als „Vorreiter des Ehrenamts“

Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm erzählte in ihrem Impulsvortrag von ihrer Zeit als Jungscharkind, Jungschargruppenleiterin und Ministrantin in ihrer oberösterreichischen Heimatpfarre. Sie sieht die Pfarren als „große Vorreiter im Bereich des Ehrenamts“. Pfarren mit ihrem vielfältigen Engagement seien „der Inbegriff für Solidarität und Gemeinschaft“, sie böten auch der Jugend „Stabilität und Sicherheit“. Die Staatssekretärin begrüßte den Appell von Kardinal Christoph Schönborn Anfang September bei den „Kommunalen Sommergesprächen“ in Bad Aussee, „die Kirchen offenzuhalten“. Die Bundesregierung werde das „Ehrenamt“ stärken, um den Ur-Gedanken, das Engagement für andere, noch sichtbarer zu machen.

Die Schlussimpulse gab Bischofsvikar Turnovszky, der daran erinnerte, dass „Jesus nicht nur Vorbild, sondern realer Freund an meiner Seite“ sei. Und: „Pfarre gibt es, weil es um Jesus geht.“ Auch wenn sich in den nächsten Jahren im Weinviertel und Marchfeld vieles verändern werde, so sei es Jesus, „der uns auffängt“.