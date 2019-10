Als seine Schulkollegen ihre Zeit in der Diskothek verbracht haben, hat er Kabarett in Wien besucht. Später machte Erich Schindlecker daraus einen Beruf. Er ist Künstlermanager, Filmproduzent und Veranstalter zahlreicher Kulturveranstaltungen. „Ich bin als Teenager in der Kulisse gewesen, habe die unterschiedlichsten Gruppen gesehen“, schwärmt er. Doch damals habe es für Kabarettisten noch keine Tourneetätigkeit gegeben, so Schindlecker. „Kabarett war zentriert in Wien.“

Das sollte sich unter anderem durch seine Arbeit ändern. Erich Schindleckers Bruder, Autor Fritz Schindlecker, hat den Kabarettisten Lukas Resetarits gut gekannt. „Ich habe ihn damals gefragt, ob er im Tullner Stadtsaal auftreten würde“, erinnert sich Erich Schindlecker. Er hat zugesagt und so wurden Plakate gedruckt und das Event beworben. Karten hat es in der örtlichen Raika, Trafik und in einem Wollgeschäft gegeben: „In drei Tagen war es ausverkauft. 900 Tickets. Da habe ich mir dann gedacht, wenn das in Tulln geht, dann muss man das weiterverfolgen. Das war der Startschuss.“

Großer Künstler unter Vertrag

Mit nur 25 Jahren gründete Schindlecker die Firma „e&a Public Relations Gesellschaft m.b.H.“ und vertritt seit damals Künstlerinnen und Künstler. „Für Willi (Anmerkung.: Resetarits) durfte ich früh Konzerte organisieren“, sagt Schindlecker. Etwa, als er gerade zum „Ostbahnkurti mutierte“ fanden fünf Niederösterreich-Auftritte statt. Künstler wie Alfred Dorfer und Roland Düringer folgten. Seinen Erfolg zu feiern, bietet sich in diesem Jahr besonders an. Denn er ist Hauptinitiator von „TullnKultur“, das ist die Dachmarke des ganzjährigen Spielbetriebs in Tulln (im Danubium-Stadtsaal und auf der Donaubühne Tulln), die heuer fünfjähriges Bestehen feiert. „e&a“ gibt es seit 30 Jahren und die Donaubühne feiert 20-Jahr-Jubiläum. Als Highlight trat Sir Tom Jones mit Band in Tulln auf.

: Hans Eder Auf der Bühne hält sich Erich Schindlecker eher selten auf. Dafür sorgt er umso mehr dafür, dass hinter den Kulissen alles funktioniert.

Was ihm diese Jubiläen bedeuten? „Leider das Gefühl, dass man massiv älter wird“, scherzt Schindlecker. 2008 gründete er „e&a film“. Produktionen wie die Serie „Die Lottosieger“, Michael Niavaranis Spielfilm „Die Mamba“, drei Folgen „Tatort“, „Dorfers Donnerstalk“ oder der Kabarettgipfel wurden zum Erfolg.

Trotz hoher Einschaltquoten bleibt der Tullner bescheiden: „Erst einmal geht ohne Glück gar nichts, finde ich. Erfolg ist durch beständiges Handeln und konsequentes Arbeiten zu erreichen. Oft geht es aber nur darum, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt bestimmte Leute trifft und eine Idee hat, die funktioniert.“

Schon bald nahe der Bühne

Schindlecker ist in Tulln aufgewachsen und lebt dort nach wie vor. Nach dem Schul-Abbruch hat er als Fotograf für einige Medien gearbeitet – darunter auch die NÖN. „Das hat mir schon auch sehr gefallen. Für das Jugendmagazin vom Kurier war ich beim ersten großen Nena-Konzert in der Stadthalle. Ich habe weltberühmte Leute wie Tina Turner fotografiert. Das war wirklich super.“

Highlights stehen in den kommenden Monaten einige an. Am 2. und 3. Dezember findet der Kabarettgipfel in der Wiener Stadthalle statt. Und am 4. Juli organisiert Schindlecker wieder einen Auftritt vom „Ostbahn Kurti“ im Podersdorfer Strandbad. Fad wird dem leidenschaftlichen Manager wohl noch lange nicht.