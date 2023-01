"Tut gut!" fördert Maßnahmen gegen Einsamkeit

Werbung

1,5 Liter Wasser pro Tag trinken, fünf Portionen Obst bzw. Gemüse essen und täglich 10.000 Schritte tun: Seit Jahren verschreibt sich die landeseigene „Tut gut!“ Gesundheitsvorsorge GmbH dem Wohl und der Gesundheit der NÖ-Landesleute. Bei einem Pressetermin zogen Landesrat Martin Eichtinger und "Tut gut!"-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl Bilanz über die seit Sommer 2021 gesetzten Schwerpunkte Mentale Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

"Von der Geburt bis ins hohe Alter": "Tut gut!“ biete vielen Zielgruppen ein breites Angebot zahlreicher, niederschwelliger, leicht verständlicher und auch digitaler Programme, um Eigenverantwortung und Prävention zu stärken, sagte Landesrat Martin Eichtinger.

Wie zuletzt auch eine Befragung im Rahmen der Landesstrategie untermauert, sei Gesundheit für die meisten Landsleute ein zentrales Thema. "Tut gut! lässt nicht locker, bleibt dran und hilft jedem von uns, seinen inneren Schweinehund den Stirn zu bieten", so Eichtinger.

Neue "Vorsorgetage" in Einkaufszentren geplant

Für mehr Bewegung im Alltag soll auch das neue Format der Versorgetage in Einkaufszentren unter dem Motto „Aktivität plus“ sorgen. Nach dem "Piloten" mit 8.000 Besuchern im Frühjahr 2022 in der Rosenarcade Tulln, werde es zwei neue Vorsorgetage am 25. Februar im Traisenpark St. Pölten und am 18. März im City Center Amstetten geben.

Mehr als 30.000 Haushalte habe die Landesgesundheitsvorsorge-Gesellschaft in den letzten 18 Monaten über ihre Aktionen, von Gewinnspielen für Entspannungs-, Ernährungs- und Bewegungspaketen bis hin zu den Wanderboxen, Webinaren und Lebensstillprogrammen on- und offline erreicht. Bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 2,5 Minuten, besuchten rund 30.000 Besucher die Website und haben ca. 25.000 Downloads durchgeführt. "Über 3.000 Landsleute waren live bei Online-Vorträgen dabei, weitere 3.000 On-Demand beim Nachschauen“, bilanzierte Eichtinger. "Tut gut!" bewege nicht nur, sondern sei mittlerweile eine Bewegung geworden.

"Knackig" und "niederschwellig"

Mit dem Sager "Tut gut tut NÖ gut" verspricht Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl, dass die Landesgesellschaft "knackig" und "niederschwellig" Akzente setzen und weiterarbeiten werde, um die Gesundheit der Landsleute zu verbessern und zu fördern.

Als Merksätze in Sachen Bewegung, Ernährung und Gesundheit brachte Pernsteiner-Kappl etwa "Wer nicht mehr sagt, trainiert zu hart", um an die empfohlenen 150 Minuten an mittelintensiver Bewegung pro Woche durch etwa schnelles Gehen, Nordic Walking oder Tanzen zu erinnern.

Appell an Männer: 5 Portionen Obst und Gemüse

Speziell Männer sollten sich die fünf Portionen Obst bzw. Gemüse pro Tag merken, appelliert sie. Weitere zentrale Botschaften der drei "Tut gut!-Schwerpunkte seien das Vermeiden verborgener Fette etc. im Hinblick auf ausgewogene Ernährung und punkto mentaler Gesundheit soziale Kontakte, Resilienz, Humor und Freude am Tun als „Balsam für die Seele“ und als Maßnahme gegen den „Risikofaktor Einsamkeit“ mit seinen psychischen und physischen Auswirkungen.

Corona-bedingt habe die soziale Einsamkeit speziell bei Älteren stark zugenommen, sagt Pernsteiner-Kappl mit Bezug auf die Rückmeldungen ihrer Beraterinnen vor Ort. Man wolle daher künftig Best-Practice-Beispiele und etablierte Aktionen aus den NÖ-Gemeinden für Senioren und Ältere, wie "Gemeinsames Tanzen" und Kartenspiel-Treffs vor den Vorhang holen.

Leistungsbilanz der "Tut gut!" Gesundheitsvorsorge