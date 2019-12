„Ich habe ,Maria Theresia‘ sehr in mein Herz geschlossen“, erzählt die ehemalige Buhlschaft Stefanie Reinsperger über die Dreharbeiten zum 3. und 4. Teil des Historien-Melodrams „Maria Theresia“.

„Mir war tatsächlich nicht bewusst, wie viel Verantwortung sie sich aufgeladen hat und wie allein sie auch war. Ich habe das ab und zu bei den Szenen mit den Ministern gemerkt. Da dachte ich ‚Wahnsinn, das sind ja wirklich nur Männer‘. Das so selber zu spüren, was das mit einem macht und wie du deine Körpersprache änderst, wenn da eine ganz andere Energie im Raum ist, wenn du alleine bist mit lauter Typen. Das fand ich auch rein körperlich spannend zu erfahren, was das auslöst“, erinnert sich die Badnerin.

Weihnachten zuhause in NÖ

Reinspergers Eltern leben nach wie vor in Biedermannsdorf, Bezirk Baden, und „warten schon auf die Sendetermine“ sagt die Schauspielerin lachend. Die Fernsehfilme kann sie selbst nicht sehen, weil sie zeitgleich schon wieder auf der Theaterbühne in Berlin stehen wird. Den 24. Dezember konnte Reinsperger aber zuhause bei ihrer Familie verbringen.

In zweimal 100 Minuten erzählt der ORF-Event am Freitag und Samstag, dem 27. und 28. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 von den Schwierigkeiten, sich in Zeiten des Krieges als Staatsoberhaupt zu bewähren. In weiteren Rollen sind unter anderen Cornelius Obonya, Philipp Hochmair, Johannes Krisch und Vojtěch Kotek zu sehen.