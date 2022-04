Mit der Propellermaschine von Wiener Neustadt nach Kanada

Werbung

7870 Kilometer, 27,5 Flugstunden, 5.000 Meter Höhe, vier Tage auf engstem Raum: Martin Scherrer, Chefpilot bei der Wiener Neustädter Flugzeugbaufirma Diamond Aircraft und Reporter Elias Zeindl haben gemeinsam in einer kleinen Propellermaschine den Atlantik überquert. Das Fluggerät musste von Niederösterreich aus zu seinen Käufern nach Kanada gebracht werden. Die abenteuerliche Reise führte die beiden von Wiener Neustadt über den Atlantik bis nach London in Kanada.

Foto: Servus TV

„Das war sicher eine Erfahrung, die ich mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde“, sagt Zeindl über den Flug. Denn auf was er sich da eingelassen hatte, war ihm nicht von Anfang an bewusst: „Erst als wir weggeflogen sind, ist mir gedämmert, wie lange wir gemeinsam auf engem Raum sind. Man kann nicht einfach aussteigen.“

Das Resümee, das der gebürtige Waldviertler jedoch nach der viertägigen Reise zieht, ist durchgehend positiv. Neben dem Abenteuer-Flair und dem riesigen Netzwerk an kleinen Flughäfen auf der ganzen Welt hätten ihn vor allem das Gefühl der Freiheit, aber auch der Gemeinschaft fasziniert.

„Und natürlich die wunderschöne Landschaft“, ergänzt Zeidl. Aufgrund der vergleichsweise geringen Flughöhe und des Tempos war es möglich, die verschiedenen Region während des Fluges zu betrachten und zu bewundern. „Dazu kommt, dass, wenn man sich so langsam mit der Sonne bewegt, man das Zeitgefühl verliert. Man fällt aus Zeit und Raum“.

„Der Horizont wird aufgemacht“

Neben Eindrücken und Bildern aus schwindelerregender Höhe konnte sich Zeindl auch einiges für sich selbst mitnehmen, nämlich „dass es so viel mehr Menschen, Sachen, Berufe und Dinge gibt, als man denkt. Man glaubt, dass was man tut, ist eh alles. Das stimmt aber nicht. Und auch wenn es kitschig klingt: Der Horizont wird aufgemacht“, berichtet der Reporter im Gespräch mit der NÖN. „Und: Bei den Dingen, wo ich Angst hatte und mich aber getraut habe, habe ich die besten Dinge erlebt“, lautet sein Fazit.

An Abenteuer fehlte es bei dem Flug keineswegs. Über dem Meer zwischen Island und Grönland verlor Zeindl beinahe das Bewusstsein: In 5.000 Metern Höhe gibt es nämlich nur halb so viel Sauerstoff wie am Boden. Um das zu kompensieren, waren Pilot und Fluggast auf ihre Sauerstoffkanülen angewiesen, die ein bisschen aussehen, als würde man einen künstlichen Schnauzbart tragen. Gemeinsam konnten Scherrer und Zeindl aber auch diese Herausforderung meistern.

Vierteilige Dokumentationsreihe

Was Ferry-Pilot Martin Scherrer und Reporter Elias Zeindl auf ihrer Reise sonst besprochen und erlebt haben, wo man in so einem kleinen Propeller zur Toilette geht und wie man reagiert, wenn die Flugsysteme plötzlich eine offene Tür in 5.000 Meter Höhe anzeigen – das alles gibt es von Dienstag, 26. April, bis Freitag, 29. April, jeweils um 18.05 Uhr bei „Servus am Abend“ zu sehen.