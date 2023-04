Die NÖN-Familie sammelte 193.573 Euro an Spenden für Licht ins Dunkel

Die Leserinnen und Leser der NÖN haben auch heuer wieder tief in ihre Geldbörsen gegriffen und an Licht ins Dunkel gespendet. Die Aktion wurde heuer zum 50. Mal durchgeführt. Niederösterreichs Leitmedium zählt seit der ersten Stunde zu den Partnern von Licht ins Dunkel. Dank der Hilfe der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher konnte die NÖN heuer das zweithöchste Spendenergebnis in der Geschichte erzielen. Mit dem Betrag von knapp 200.000 Euro ist die NÖN der viertgrößte Spender in ganz Österreich und der größte im Bundesland.

Im Caritas-Wohnhaus in St. Leonhard/Forst wurde am Donnerstag die Summe feierlich an Licht ins Dunkel übergeben. Dort entsteht mit der Sanierung eines der sieben Projekte im Land, die von den NÖN-Chefredakteuren Walter Fahrnberger und Daniel Lohninger ausgewählt wurden, und die mit den NÖN-Spendengeldern unterstützt werden.

„Es ist wirklich beachtlich, wie viel Geld wir heuer wieder spenden können“, sagt Robert Richter, der Marketingleiter der NÖN. Auch NÖN-Geschäftsführer Michael Ausserer zeigt sich begeistert: „Wir garantieren jedes Jahr, dass das Geld auch dort ankommt, wo es gebraucht wird. Darum freuen wir uns auch, dass wir heuer das zweitbeste Ergebnis jemals erzielen konnten.“

Mehr Inklusion und ein besserer Zugang

Der Direktor der Caritas St. Pölten, Hannes Ziselsberger, zeigte sich dankbar und erfreut, dass es mittlerweile einen anderen Zugang zu dem Thema Behinderung innerhalb der Gesellschaft gibt: „Ich bin sehr dankbar, dass sich die Art der Erzählung und auch der Umgang mit Menschen mit Behinderung mittlerweile geändert haben. Anders als vor 50 Jahren, als Licht ins Dunkel gegründet wurde, spricht man heute viel mehr von Inklusion und versucht diese Menschen mehr in den Alltag einzubinden.“

Alexander Hofer, der neue Landesdirektor vom ORF Niederösterreich appellierte zum weiteren Zusammenhalt. „Wir leben in einer Zeit, in der Krisen leider Teil unseres alltäglichen Lebens geworden sind. Umso wichtiger ist es, gerade jetzt mehr zusammenzuhalten und unsere Aufgabe als Medium ernst zu nehmen. In dem man immer wieder auf Aktionen wie Licht ins Dunkel hinweist, kann man hier einen wichtigen Beitrag leisten.“

50 Jahre Licht ins Dunkel

Der Geschäftsführer vom Verein „Licht ins Dunkel“, Mario Thaler, bedankte sich im Rahmen der Feier bei allen Spenderinnen und Spendern sowie bei der NÖN und dem ORF NÖ. „50 Jahre Licht ins Dunkel - das ist ein halbes Jahrhundert. Ein halbes Jahrhundert in dem die Menschen merken, dass ihre Spenden bei uns gut aufgehoben sind. Dadurch, dass die Leute uns ihr Vertrauen schenken, müssen wir dieses immer wieder bestätigen und deshalb ist uns unsere Transparenz auch so wichtig. Ich bedanke mich im Namen von Licht ins Dunkel ganz herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern.“

Mehr zu Licht ins Dunkel unter: Licht ins Dunkel (orf.at)