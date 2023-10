Evangelische Kirche: Superintendent legt sein Amt zurück

Der Superintendent der Evangelischen Kirche in Niederösterreich, Lars Müller-Marienburg, hat am Wochenende bekanntgegeben, dass er aus persönlichen Gründen sein Amt niederlegt. Superintendentialkuratorin Gisela Malekpour, die als höchste weltliche Repräsentantin gemeinsam mit dem Superintendenten die Diözese vertritt, bedauert diesen Schritt „außerordentlich“: „Lars Müller-Marienburg hat die Kirche in Niederösterreich in hervorragender Weise in der Öffentlichkeit vertreten und den Zusammenhalt zwischen den evangelischen Gemeinden in der Diaspora gestärkt.“ Durch seine „hervorragende Führungskompetenz und seine Motivationsfähigkeit“ sei es Müller-Marienburg gelungen, viele junge Pfarrerinnen und Pfarrer für den Dienst in Niederösterreich zu begeistern. Malekpour: „Sein besonderes Augenmerk und sein Einsatz galten stets der Jugendarbeit, die so in unserer Superintendenz nachhaltig gestärkt wurde.“

Auch der Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Österreich, Michael Chalupka, drückt seinen Respekt für die „verantwortungsbewusste Entscheidung“ Lars Müller-Marienburgs aus. „Die Stimme des niederösterreichischen Superintendenten wird der Evangelischen Kirche in Österreich fehlen. Insbesondere sein Einsatz gegen jegliche Form der Diskriminierung in der Gesellschaft bleibt vorbildhaft, ebenso seine prägende Kraft für eine lebendige, zeitgemäße Gottesdienstkultur, die er auf synodaler Ebene der gesamten Kirche zur Verfügung gestellt hat.“

Der Zeitpunkt des Abschiedsgottesdienstes sowie der Weg zur Wahl eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin werden in den nächsten Tagen bekanntgegeben, kündigt Superintendentialkuratorin Gisela Malekpour an.



Lars Müller-Marienburg wurde 2016 von den Delegierten der niederösterreichischen evangelischen Pfarrgemeinden zum Superintendenten gewählt. Er folgte in dieser Leitungsfunktion auf Paul Weiland, der 2015 plötzlich im Amt verstorben war.