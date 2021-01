Österreich verzeichnet den stärksten Rückgang der Lebenserwartung seit Beginn der Aufzeichnungen 1951 und die höchste Zahl an Todesfällen seit 1983. Das meldete die Statistik Austria in ihrem vorläufigen Bericht. Es zeige sich eine deutliche Übersterblichkeit seit Ende Oktober. Allein in NÖ starben im Vorjahr 18.694 Menschen (Ö: 90.123) und um sieben Prozent mehr (Ö: elf Prozent) als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019. Die meisten Toten beklagte man in der Woche der Weihnachtsöffnung nach Lockdown II (KW50, 456 Tote). Die Todesursachen im Detail werden von Statistik Austria noch verarbeitet und werden in einigen Wochen publik.

Die Lebenserwartung der Frauen ist auf 83,7 Jahre und damit um ein halbes Jahr gesunken, jene der Männer noch etwas stärker auf 78,9 Jahre. Die Lebenserwartung gibt an, wie lange ein neugeborenes Kind bei gleichbleibenden Sterberaten leben würde. Dieser deutliche Rückgang der Lebenserwartung spreche gegen die in der Corona-Debatte immer wieder gehörte Behauptung, der Erkrankung fielen großteils Menschen zum Opfer, die auch ohne die Pandemie gestorben wären.

Langfristfolgen überstandener Coronaerkrankungen noch offen

Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas geht davon aus, dass die Lebenserwartung nach der Bewältigung der Pandemie mittelfristig wieder steigen wird. „Ähnliches zeigen die Erfahrungen aus stärkeren Grippejahren. Offen sind allerdings noch die möglichen Langfristfolgen überstandener Coronaerkrankungen“, sagte Thomas.

Fast drei Viertel der zusätzlichen Todesfälle (NÖ: rund 1.250) standen in Zusammenhang mit Covid-19. Seit Pandemie-Beginn sind 1.024 Menschen in NÖ direkt an den Folgen einer Covid-Erkrankung oder nach einer Covid-Infektion gestorben, davon 900 im Jahr 2020. Gemessen an der Einwohnerzahl am stärksten betroffen ist in Österreich die Steiermark mit 118 Corona-Toten pro 100.000 Einwohner. Vorarlberg und Niederösterreich sind mit je 59 Corona-Toten pro 100.000 Einwohner am geringsten betroffen.