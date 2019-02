In Niederösterreich gibt es derzeit drei Primärversorgungszentren, eines in Böheimkirchen, eines in St. Pölten und eines in Schwechat. Drei weitere Einheiten, darunter auch die Variante, bei denen die Gesundheitsberufe nicht unter einem Dach, sondern über mehrere Standorte hinweg eng vernetzt zusammen arbeiten, sind noch für heuer geplant. Bis 2021 sollen in NÖ 14 Einheiten entstehen.

Die NÖN hat sich dies zum Anlass genommen und wollte von ihren Usern wissen, ob es mehr Primärversorgungszentren geben soll. 77,93 Prozent (1.575 Stimmen) sprechen sich für den Bau weiterer solcher Zentren aus. Hingegen 22,07 Prozent (446 Stimmen) finden, dass keine mehr errichtet werden sollen.