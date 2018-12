Potenziert hat sich in den letzten Tagen die Diskussion rund um die Homöopathie. Zuerst strich Rektor Markus Müller das Wahlfach Homöopathie aus dem Lehrangebot der Medizinischen Universität Wien, danach forderte die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz ein Verbot homöopathischer Arzneien in Apotheken. Diskutiert wird seither das Thema in ganz Niederösterreich

Ein Großteil der NÖN Leser lehnen ein Verbot von Homöopathie in Apotheken strikt ab. Rund 80 Prozent sprechen sich gegen ein Verbot in der NÖN-Umfrage aus. Nur 20 Prozent befürworten ein solches Verbot in Apotheken.