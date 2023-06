33 Prozent der NÖN-Leser baden am liebsten im privaten Pool

„Wo schwimmt ihr am liebsten?“ So lautete vergangene Woche die „Frage der Woche“ der NÖN. Ob zu Hause, in der Öffentlichkeit oder im Urlaub. Fest steht: Die Badesaison hat offiziell begonnen und die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zieht es förmlich zu den kühlen Gewässern. Vor allem die österreichischen Badeseen schneiden im EU-Vergleich immer wieder besonders gut ab.

Die meisten baden am liebsten zu Hause

Bei der Umfrage ergab sich allerdings ein klarer Trend zum Baden zu Hause. Ein Drittel der NÖN-Leserinnen und Leser gab an, am liebsten im privaten Pool oder Badeteich zu schwimmen. Ebenfalls fast ein Drittel bevorzugt eher einen öffentlichen Badesee oder Fluss. 13,2 Prozent hingegen baden am liebsten im Meer und weitere sieben Prozent gehen am liebsten ins Freibad oder ins Hallenbad.

Die Ergebnisse der NÖN-Umfrage im Überblick: