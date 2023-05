Fischexperte werden: EVN sucht „Junior Ranger“

Die EVN Fischfreunde suchen wieder Kinder und Jugendliche ab cirka 8 Jahren, die sich im Natur- und Gewässerschutz engagieren und spannende Tätigkeiten im Freien ausüben möchten. „Die Initiative der EVN Fischfreunde "Junior Ranger" bietet Jugendlichen die Chance, an einem Umweltprojekt teilzunehmen und Niederösterreichs Flüsse und ihr Umfeld besser kennenzulernen. Die Schulung vermittelt breites theoretisches Basiswissen gekoppelt mit praktischen Anwendungen am Gewässer“, erläutert EVN Sprecher Stefan Zach.

Bei der Initiative dürfen die Jugendlichen an zwei Samstagen (2. Sept. und 9. Sept, 2023) rund um den Erlaufstausee (Bezirk Lilienfeld) etwa Wasseranalysen durchführen, Kleinstlebewesen suchen und bestimmen, die verschiedensten Lebewesen am und im Wasser beobachten und haben darüber hinaus die Gelegenheit, Angeln zu lernen. Die EVN Fischfreunde betreiben Reviere an der Ybbs und der Erlauf. Ziel der Gemeinschaft ist es, den Naherholungsraum zu sichern und noch attraktiver zu gestalten. Jährlich wird mit der fachlichen Unterstützung von Experten ein an die aktuellen Gegebenheiten angepasstes Bewirtschaftungskonzept für das jeweilige Gewässer erarbeitet.

Damit die Qualität des Ausbildungsprogramms gewährleistet wird, sind die Ausbildungsplätze begrenzt. Die Teilnahme ist allerdings kostenlos. Bewerbung unter: info@evnfischfreunde.at