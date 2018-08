Rund 150 Hörimplantate werden jedes Jahr am Universitätsklinikum St. Pölten eingesetzt. Vergangenen Freitag ging es bereits um das 777. Cochlea-Implantat.

Diese Implantate kommen zum Einsatz, wenn Hörgeräte an ihre Grenzen stoßen, wenn Menschen kaum oder nicht mehr hören. Wenn Sinneszellen (Haarzellen) defekt sind.

Für das Cochlea-Implantat-System wird von Primar Georg Sprinzl und seinem Team von der HNO-Abteilung unter der Haut ein Implantat eingesetzt. Über einen Draht werden Nervenfasern in der Hörschnecke (Cochlea) durch elektrische Impulse direkt stimuliert. Die Teile des Ohrs, die nicht mehr funktionieren, umgeht man.

Viele Betroffene sagen, es hört sich metallisch an, erzählt Sprinzl. Manche berichten, dass es sich völlig normal anhört. Bei Kindern kann es vorkommen, dass sie mit Verzögerung ganz normal hören lernen. Der Experte hat auch schon Patienten getroffen, bei denen man fast nicht merkt, dass sie ein Hörimplantat haben.

Die Umstellung ist individuell

Das Gehirn muss sich anfangs an die neuen Reize gewöhnen, sie mit den Bildern in Verbindung bringen, die der Mensch sieht, verstehen, was die Signale bedeuten. „Manche tun sich leicht, das zu decodieren, manche nicht.“ 40 Prozent, so meint Sprinzl, brauchen eine Rehabilitation. Die jedoch gibt es in Österreich nicht. Betroffene müssen dazu ins Ausland.

Man darf dabei nicht vergessen, gibt der Experte zu bedenken, dass es sich um einen Sinn handelt. Und damit ist ein Hörimplantat eine ganz andere Herausforderung als andere Prothesen. Hilfreich sein kann dabei auch die Musiktherapie, die in St. Pölten möglich ist.

Betroffene, die Interesse an einem Hörimplantat haben, werden zunächst im Rahmen einer Hörsprechstunde HNO-ärztlich untersucht. Übrigens: Gründe für Gehörlosigkeit oder Gehörverlust kann es viele geben. Es gibt angeborene Taubheit. Infektionen wie auch Jagd-Unfälle können dazu führen. Besonders häufig liegt es aber am Alter. „Je älter Menschen werden, desto schlechter hören sie.“

„Mein persönlich ältester Patient war 90“, erzählt Sprinzl. Einige Jahre davor wurde seine erste Seite operiert. Dann wollte er auch auf der anderen Seite gut hören, die zweite folgte.

Im Rahmen der Untersuchung wird dann der Schweregrad der Hörstörung festgestellt. „Wir haben auch viele Patienten mit einseitiger Taubheit.“ Dann erfolgt die Beratung. Macht ein Implantat einen Sinn? Nicht immer kann ein Implantat helfen. Nicht immer wollen Betroffene auch ein Implantat. Nach weiteren Untersuchungen wird gemeinsam mit dem Patienten entschieden, welches Hörsystem es werden soll. Einer der drei weltweit größten Hersteller hat übrigens seinen Sitz in Österreich – in Innsbruck. Im dortigen Krankenhaus kam Sprinzl vor Jahren in Kontakt mit den Implantaten.

Technologisch tut sich viel in diesem Bereich. Auch bei den Operationsmethoden. Die Chirurgie ist weniger invasiv wie früher. Und so können die meisten Patienten mittlerweile schon nach einer Nacht wieder nach Hause gehen.

In Österreich werden diese Operationen übrigens von der Sozialversicherung übernommen, in vielen anderen Ländern ist das nicht der Fall.

Nach der Operation stehen für die Hörimplantat-Träger regelmäßige Kontrollen beim Logopäden am Programm. Immer wieder führt sie so der Weg auch wieder nach St. Pölten.