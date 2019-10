Die Menschen werden älter. Viele sind auch noch in hohen Jahren fit und aktiv. So zeigte etwa die Hochaltrigenstudie NÖ der Österreichischen Plattform für Interdisziplinäre Alternsfragen, dass fast die Hälfte der Über-80-Jährigen keine Unterstützung und Betreuung braucht.

Zwar habe der Großteil mindestens eine chronische Krankheit (85 Prozent).

Knapp die Hälfte hat häufig Schmerzen, nimmt mehr als fünf Medikamente ein und zeigt kognitive Beeinträchtigungen (auch wenn das noch keine Demenz ist). Doch fühlen sich fast zwei Drittel der Befragten gesund. Rund 45 Prozent brauchen keine Pflege und Betreuung. Der Rest aber schon. Und das nicht nur unter den Hochaltrigen, sondern auch Jüngere. Welche Formen der Betreuung und Pflege Sinn machen, kommt auf den Menschen, seine Beeinträchtigungen, Krankheiten und die Situation an. Möglichkeiten der Unterstützung gibt es viele.

Mobile Dienste

Wer noch zuhause lebt, aber für den Alltag Hilfe benötigt, der kann sich an mobile Dienste wenden. Wie etwa an Hilfswerk, Volkshilfe, Caritas oder Rotes Kreuz. Man kann sich beraten lassen, welche Services Sinn machen würden.

Photographee.eu/Shutterstock.com Für die unterschiedlichen Bedürfnisse gibt es unterschiedliche Pflege- und Betreuungsangebote.

Da gibt es etwa das Notruftelefon. Mit einem Knopfdruck lässt sich Alarm schlagen. Zum Beispiel, wenn man gestürzt ist. Heuer neu bietet das Hilfswerk übrigens auch eine mobile Variante davon an, damit man damit auch einkaufen oder in den Garten gehen kann. Wer nicht selbst in der Küche stehen will, kann sich für Essen auf Rädern entscheiden. Und wer schon etwas mehr Hilfe braucht, der kann Angebote wie Hauskrankenpflege oder therapeutische Hilfen in Anspruch nehmen.

24-Stunden-Betreuung

Wer Unterstützung im Alltag braucht und für den es sinnvoll ist, dass jemand rund um die Uhr da ist, für den kann die 24-Stunden-Betreuung das Richtige sein.

Betreuer können beim Kochen helfen, im Haushalt, Gesellschaft leisten, bei der Körperpflege unterstützen und vieles mehr. Darüber hinaus können sie unter anderem auch einzelne pflegerische Tätigkeiten übernehmen, die ihnen von diplomiertem Pflegepersonal übertragen wurden (mehr zu Kompetenzen: www.oesterreich.gv.at).

Im Rahmen des NÖ Fördermodells sind Förderungen bei selbstständigen Betreuungskräften bis zu 550 Euro monatlich oder bei unselbstständigen Betreuungskräften bis zu 1.100 Euro monatlich möglich. Das NÖ Fördermodell gilt für Personen mit Hauptwohnsitz (tatsächlicher Lebensmittelpunkt) in NÖ, mit Bezug von Pflegegeld zumindest der Stufe 3 oder mit Bezug von Pflegegeld der Stufen 1 und 2 bei nachgewiesener Demenz (Infos: noe.gv.at).

Pflegeeinrichtungen

Ist es selbst mit Unterstützung nicht mehr möglich, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, dann stehen in Niederösterreich über 90 Betreuungszentren bereit, von denen manche privatrechtlich, manche vom Land geführt werden. Hier gibt es:

Tagespflege

zielt auf jene ab, die zuhause wohnen, aber unter der Woche tagsüber Betreuung brauchen, bevor es abends wieder nach Hause geht.

Kurzzeitpflege

gibt es für bis zu maximal sechs Wochen, die vor allem dann gefragt ist, wenn zum Beispiel pflegende Angehörige ins Krankenhaus müssen oder Urlaub brauchen.

Rehabilitative Übergangspflege,

um die Genesung nach einer Operation oder einer schweren Krankheit zu fördern. Sie dauert – bis man wieder fit ist, um selbstständig zuhause leben zu können – maximal 12 Wochen.

Langzeitpflege

richtet sich üblicherweise an Menschen ab Pflegestufe 4 und Demenzerkrankte mit niedrigeren Stufen, wobei es auf die jeweilige Situation ankommt. In Niederösterreich gibt es rund 11.000 bewilligte Pflegeplätze in ca. 100 Einrichtungen. Stationäre Pflege bieten die NÖ Pflege- und Betreuungszentren und private Pensionisten- und Pflegeheime unterschiedlichster Trägerorganisationen.

Über die Vergabe eines Heimplatzes, den Antrag auf Heimaufnahme und den auf Kostenübernahme durch die Sozialhilfe entscheidet die für den Hauptwohnsitz zuständige Bezirksverwaltungsbehörde. Als Niederösterreicher habe man, verrät www.noeheime.at, freie Wahl des Pflegeheims. Man muss also nicht zwingend ein Heim im eigenen Wohnsitzbezirk wählen. Man kann beim Antrag ein Wunschheim angeben oder auch mehrere. Allerdings bedeutet das nicht, dass dort auch ein Platz frei ist.

Schwerstpflege

gibt es für Menschen, die die Pflegestufe 7 sowie einen erhöhten Pflegebedarf haben.

Hospiz- und Palliativstationen

für die letzte Zeit des Lebens. Palliativstationen sind laut Landesverband Hospiz NÖ stationäre Einrichtungen der Palliativmedizin. „Ihr Ziel ist es, Menschen mit einer fortgeschrittenen unheilbaren Krankheit (wie beispielsweise Krebs, AIDS oder ALS) eine Linderung der Symptome zu gewähren, so dass sie den Rest ihrer Lebenszeit mit einer möglichst guten Lebensqualität verbringen können.“ In Krankenhäusern sind es Stationen, die wohnlicher gestaltet sind, aber dennoch die Leistungen des Krankenhauses bieten.

In Pflegeeinrichtungen stehen stationäre Hospize in enger Kooperation mit mobilen Hospiz- und Palliativdiensten. Im Zentrum stehen unheilbar erkrankte, sterbende Personen jeder Altersgruppe.