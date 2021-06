Stabilität ist für Kinder und Jugendliche enorm wichtig. Die anhaltende Coronapandemie mitsamt ihren vielschichtigen Auswirkungen brachte auch den Alltag und das Leben der jungen Generation aus den gewohnten Bahnen. Scheidungen und Trennungen verschärfen die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche in dieser Zeit zusätzlich. Denn aufgrund von social distancing konnten beste Freunde nur erschwert eine starke Schulter in dieser Phase bieten.

Allein in Niederösterreich brachen laut Statistik Austria im Vorjahr knapp über 3.000 Ehen auseinander. Davon waren rund 3.700 Kinder betroffen, wobei 624 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren waren. Ehestreits verunsichern betroffene Kinder enorm. Fragen wie „Bin ich an der Scheidung von Mama und Papa Schuld?“ treten auf. Mit der Trennung der Eltern verlieren Kinder ebenso wichtige Bezugspunkte – besonders, wenn Ehen mit großem Krach enden.

Einen sicheren Anker in diesen stürmischen Zeiten bietet der Verein RAINBOWS. In gemeinsamen YOUTH-Gruppen erhalten Jugendliche, deren Eltern getrennt sind, professionelle Betreuung. Dabei erwarten sie an fünf Nachmittagen zu je drei Stunden jede Menge „Action“ sowie Zeit und Raum für die Jugendlichen selbst. Begleitend dazu finden zwei Gespräche mit den Eltern statt.