Hilfe für die Ukraine aus der Diözese St. Pölten

Werbung

Die Katholische Männerbewegung der Diözese St. Pölten hat beschlossen, als Soforthilfe aus den Mitgliedsbeiträgen von 2022 zwei Euro pro Mitglied an die Auslandshilfe der Caritas der Diözese St. Pölten zu spenden. Insgesamt sind so 7.000 Euro zusammengekommen.

„Wir wollen bewusst für jene spenden, denen die Flucht aus den Kriegsgebieten nicht möglich ist“, so der stellvertretende Diözesanobmann Fritz Wurzer aus Gresten. Die Caritas ist seit über 30 Jahren in der Ukraine aktiv tätig und sei so idealer Partner.