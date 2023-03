Reisebüros verzeichnen Rekord-Umsätze

Werbung

Die 292 niederösterreichischen Reisebüros erwarten eine gute Sommer-Saison. „Die Menschen wollen wieder reisen und vor allem ans Meer“, sagt die Sprecherin der Reisebüros in der Wirtschaftskammer NÖ, Sabine Riedl. Alle, die es sich irgendwie leisten können, wollen auf ihren Urlaub trotz der Teuerung nicht verzichten, beobachtet die Perchtoldsdorfer Reisebüro-Betreiberin. Aktuell haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle Hände voll mit Buchungsanfragen zu tun. Nachdem die Landsleute in den vergangenen Jahren aufgrund der Corona-Pandemie zurückhaltend beim Buchen von Reisen waren, ist die Unsicherheit seit Ende des Vorjahres endgültig verflogen: „Wir verzeichnen seit Ende 2022 für das heurige Jahr Rekordumsätze“, berichtet Riedl. Auch Fernreisen werden jetzt wieder gebucht. Im Vorjahr erwirtschafteten die NÖ-Reisebüros hingegen nicht einmal die Hälfte des Vorkrisen-Umsatzes, informiert sie.

Die Reisetrends 2023

Beliebt ist bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern vor allem der Süden. Sie buchen Reisen nach Spanien oder in die Türkei. Aufgrund der steigenden Temperaturen in Österreich boomen auch die nordischen Länder. Viele Landsleute zieht es zudem in die Ferne. Bei ihnen sind Thailand oder die Seychellen beliebt. Auch Kreuzfahrten werden wieder sehr gut gebucht. Nicht zu schlagen sind jedoch die klassischen Reiseziele der Österreicherinnen und Österreicher: der Urlaub in Italien oder Kroatien.

Für alle, die einmal etwas anderes erleben möchten, hat Riedl auch ein paar Insider-Tipps parat. Sie empfiehlt Städtereisen nach Marrakesch, Aktiv-Urlaube auf Korsika und die kleine Schwester Mallorcas, Menorca, für einen Familien-Urlaub. Wer kein Problem mit langen Flugzeiten hat, könnte auch die Gili-Inseln in Indonesien für sich wählen.









"Die Menschen wollen wieder reisen und vor allem ans Meer", berichtet Sabine Riedl, die Sprecherin der Reisebüros in der WKNÖ. Sie spricht von "Rekordumsätzen", die die Reisebüros aktuell verzeichnen. Foto: Michaela Habinger, michaleahabing

Trend zum Niederösterreich-Urlaub hält trotzdem an

Den in der Corona-Zeit entstandenen Trend zum „Urlaub vor der Haustüre“ kann die Reiselust aber nicht dämpfen, heißt es von der Niederösterreich Werbung. Dort kann man zwar noch nicht einschätzen, wie die Buchungslage im Sommer sein wird, mit den Nächtigungszahlen zu Beginn des Jahres war man aber sehr zufrieden. Auf das Ziel, das Vorkrisen-Niveau wieder zu erreichen, fehlen laut einer Sprecherin im Jänner nur noch etwa zehn Prozent.

Riedl sieht den Niederösterreich-Urlaub und jenen im Ausland nicht als „Entweder-oder“. Sie beobachtet, dass heuer viele Menschen ihren Haupturlaub am Meer verbringen, einen Kurzurlaub zwischendurch jedoch in der Heimat.

Die Niederösterreich Werbung will heuer speziell Urlaubspackages für Radfahrerinnen und Radfahrer anbieten. Foto: Niederösterreich Werbung, Astrid Bartl

Speziell beworben werden soll in Niederösterreich heuer das Radfahren. Dazu soll voraussichtlich im April eine Kampagne starten. „Parallel arbeiten wir an den Entdeckertouren, die mehrere touristische Elemente verbinden sollen. Auch die werden Anfang April als Paket erscheinen“, informiert eine Sprecherin der Niederösterreich Werbung.

Reisebüro-Sprecherin rät zu baldigem Buchen

Während man bei der Niederösterreich Werbung in den vergangenen Jahren einen Trend zu kurzfristigem Buchen beobachtet, rät Riedl allen Reisefreudigen schnell zu sein. Viele Hotels seien bereits ausgebucht. Sie betont auch den Mehrwert der Buchung in einem Reisebüro im Gegensatz zu einer Online-Plattform. Ein Vorteil sei dabei, dass die Zahlung abgesichert ist und, dass man auch laufend über sich ändernde Einreisebestimmungen informiert wird. Auch das Abschließen einer Versicherung sollte man nicht vergessen. Riedl empfiehlt jedem eine Reiseversicherung. Wer auf die Versicherung seines Kreditkartenanbieters zurückgreifen will, sollte zuerst die Bedingungen genau lesen und mit anderen Reiseversicherungen vergleichen.