CHRISTMAS TIME is HERE - VERSCHOBEN auf DEZEMBER 2022

CHRISTMAS TIME is HERE - THE MAGICAL STAGE & SCREEN CHRISTMAS SHOW mit SIR KRISTIAN GOLDMUND AUMANN - VERSCHOBEN auf DEZEMBER 2022

Der Regisseur, Schauspieler und Poet Sir Kristian Goldmund Aumann entführt in dieser atemraubend magisch faszinierenden Weihnachts-Live-Show; die voll von strahlenden Bildern, fulminanter Musik und weihnachtlichen Texten aus der Feder von Jahrtausendautoren - zurück; in die Mund offenen und Augen leuchtenden Kindertage. Dem zermürbenden Alltag enthoben. HINEIN in die sprichwörtlich zauberhafte Besinnlichkeit - in die mit Schönheit umwobenen geheimnisvollen Tage bevor; wo Licht der Harmonie, die Liebe aus dem Herzen - und das Mystische wieder in den Vordergrund rückt.