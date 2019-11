DAS LESEFESTIVAL 2019 - GRAND FINAL - CHARLES DICKENS

EINE WEIHNACHTSGESCHICHTE (A Christmas Carol) mit Sir Kristian Goldmund Aumann

"Wenn es Weihnacht wird, ist die Welt mit sich im Reinen." Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet

Der britische “König des Romans” Charles Dickens hat vor 176 Jahren mit einer weihnachtlichen Geistergeschichte ein Denkmal für Nächstenliebe und soziale Gerechtigkeit geschaffen. Keine Weihnachtserzählung, außer der von der Geburt Jesu selbst, ist weltweit so populär wie „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. Die Stimmung ist heiter, alle Welt strahlt. Nur einer teilt die Vorfreude nicht. Die Geschichte des raffgierigen Blutsauger Ebenezer Scrooge, der an Heiligabend von drei Geistern geläutert wird - denn wem die Geister prophezeien, welch schändliches Ende einem Menschen mit Gier und ohne Herz bevorsteht, der überdenkt seinen Lebensstil - ging in die weihnachtliche Kultur vieler Länder ein.

THALIA TULLN - ROSENARCADE

7. Dezember 2019, 17.00 Uhr

More Infos: www.kunstverbindetmenschen.com www.thalia.at