Pkw-Dichte in Niederösterreich geht in fast allen Bezirken zurück

Erstmals ist in Niederösterreich im vergangenen Jahr, in fast allen Bezirken, die Zahl der Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner gesunken. Im gesamten Bundesland nahm die Zahl der Pkw von 661 im Jahr 2021 auf 655 im Vorjahr ab. Der Rückgang beim Motorisierungsgrad ist darauf zurückzuführen, dass im Vergleich zu den Vorjahren die Bevölkerungszahl stärker und die Anzahl der Pkw hingegen deutlich geringer gestiegen ist. In einer aktuellen VCÖ-Analyse (Verkehrsclub Österreich), auf Basis von Daten der Statistik Austria, zeigt sich, dass es in Wiener Neustadt die wenigsten Pkw gibt. Die Daten beschreiben die Pkw-Dichte im Verhältnis zur Einwohnerzahl. So gibt es etwa auch in St. Pölten und Krems verhältnismäßig wenige Autos.

Die höchste Dichte gibt es im Waldviertel. Dort wäre die Ersparnis für Haushalte, wenn diese weniger oder ohne Auto mobil sein könnten, enorm. Deshalb sind gerade jetzt mehr Bahn und Bus, mehr Radwege sowie eine verkehrssparende Raumordnung wichtig, betont der VCÖ. Innerhalb Niederösterreichs hat Wiener Neustadt mit 555 Pkw pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner die niedrigste Pkw-Dichte, vor St. Pölten (582), Krems (590) und dem Bezirk Bruck an der Leitha (616), informiert der VCÖ. Inkludiert sind dabei auch jeweils die betrieblich genutzten Pkw. Die meisten Pkw pro 1.000 Personen gibt es im Waldviertel mit 760 im Bezirk Waidhofen a. d. Thaya, im Bezirk Zwettl (739), im Bezirk Gmünd (733) und im Bezirk Horn (718).

Zusätzlich nahm in mehreren Bezirken die absolute Anzahl an Pkw im vorigen Jahr ab. "In Wiener Bezirken ist das bereits seit mehreren Jahren der Fall. Außerhalb Wiens war die Abnahme der Anzahl der Autos eine seltene Ausnahme. Das hat sich im Vorjahr geändert", informiert VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Im Bezirk Korneuburg zum Beispiel hat die Anzahl der Autos von 2017 bis 2021 im Schnitt um rund 700 neue Fahrzeuge pro Jahr zugenommen. Im letzten Jahr ging die Anzahl um 300 zurück. Die VCÖ-Analyse zeigt, dass auch im Bezirk Gänserndorf, in Wr. Neustadt, im Bezirk St. Pölten Land, im Bezirk Gmünd, im Bezirk Lilienfeld sowie in Waidhofen an der Ybbs die Anzahl der Fahrzeuge zurückgegangen ist.

Öffentlich fahren mit Klimaticket ist im Schnitt günstiger als Auto fahren



"Wenn Haushalte kein Zweit- oder Drittauto benötigen, dann können sie ihre Mobilitätsausgaben deutlich reduzieren. Vor allem durch das regionale Klimaticket können sich alle, die ein gutes öffentliches Verkehrsangebot zur Verfügung haben, sehr viel Geld sparen und sind gleichzeitig klimaverträglicher mobil", stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Mit dem Klimaticket „Region“ kann um 495 Euro ein ganzes Jahr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln in Niederösterreich und dem Burgenland gefahren werden. Wird das amtliche Kilometergeld von 42 Cent im Vergleich betrachtet, können mit 495 Euro lediglich 1.180 Kilometer mit dem Auto gefahren werden, das entspricht im Schnitt einem Monat Autofahren.

An Beispielen wie dem Waldviertel merkt man aber, dass nicht alle Menschen uneingeschränkten Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln haben. "Umso wichtiger ist es, dort, wo das Angebot des öffentlichen Verkehrs für die Bevölkerung noch nicht attraktiv genug ist, zu verbessern. In dünner besiedelten Regionen ist das durch Gemeindebusse und Anrufsammeltaxis zu ergänzen", betont Schwendinger. In manchen Teilen Niederösterreichs seien derartige Projekte bereits am Laufen. Im Weinviertel bietet etwa das Projekt „LISA“, zusätzlich zum öffentlichen Verkehr, auch E-Carsharing an und forciert so den Ausbau der Rad-Infrastruktur. Ein „Ein-Pkw-Haushalt“ erspare sich laut VCÖ-Analyse im Vergleich zu Haushalten mit zwei oder mehr Autos im Schnitt rund 4.200 Euro pro Jahr an Mobilitätsausgaben.

Ausbau der Radwege würde Abhängigkeit reduzieren

In vielen Regionen sind Alltagswege kürzer als fünf Kilometer. Deshalb betont der VCÖ, dass der Ausbau der Radwege bedeutend sei, um die Autoabhängigkeit zu reduzieren. Insbesondere die stark steigende Anzahl der Elektro-Fahrräder könnten viele Autofahrten ersetzen, vorausgesetzt es gibt eine sichere Rad-Infrastruktur. Die Stärkung der Ortskerne und Nahversorger würde diese Entwicklung ebenfalls positiv unterstützen.