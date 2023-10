Männer auf Mut-Wallfahrt nach Klosterneuburg

„Habt Mut“ lautet das Motto der diesjährigen Männerwallfahrt der Katholischen Männerbewegung (KMB). Diese findet am 5. November statt, Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Weidlingerstraße in Klosterneuburg.

„Jedes Jahr treffen wir uns zur Wallfahrt nach Klosterneuburg, zum Grab des hl. Leopold. Viele kennen einander und geben seit vielen Jahren ein Zeugnis ihres Glaubens“, erzählt der Diözesanobmann der KMB, Johann Schachenhuber, gegenüber dem „Sonntag“.

Und: „Das Gebet ist für mich wichtig, ebenso auch die klassischen männlichen Tugenden: Mut, Entschlossenheit, Hilfsbereitschaft, Einsatzfreude, Freundschaft und Paktfähigkeit. Wir sollen uns nicht genieren, Mann zu sein, sondern wir sollen unser Mann-Sein im besten Sinne leben“. Die Männerwallfahrt sei wichtig, „weil wir durch das Gebet und den Segen Kraft schöpfen für unsere Familien, für unsere Gemeinschaft, für die Kirche und die Welt“.

Aufgreifen, was die Männer bewegt

Bei der KMB gehe es immer auch darum, das aufzugreifen, was die Männer bewegt, so Schachenhuber. Dafür gebe es einzelne KMB-Gruppen, mit monatlichen Treffen, Aktivistenrunden oder Männermessen. „Durchatmen und Mut schöpfen“ laute dabei die Devise. „Bei diesen Begegnungen merke ich oft die innere Freude der Männer. Wir sind nicht allein mit unserem Glauben und Gottvertrauen. Gott gibt uns die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, und Dinge zu ändern, die ich ändern kann“, so Schachenhuber.

Infos gibt es unter www.kmbwien.at.