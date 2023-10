Unter dem Motto „Zeit zu leben. Zeit zu bewegen“ lädt die Katholische Frauenbewegung Österreich am 14. Oktober zu einem Pilgertag nur für Frauen ein. „Der Frauenpilgertag ist eine Möglichkeit, aus dem Alltag herauszusteigen und beim Unterwegssein in der Natur mit sich selbst und mit Gott in Verbindung zu kommen“, erklärt Projektleiterin Michaela Leppen von der Katholischen Frauenbewegung (kfb) Oberösterreich.

Bei der Aktion, die dieses Jahr zum zweiten Mal österreichweit stattfindet, können sich Frauen auf 92 Strecken mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden gemeinsam auf den Weg machen. Jede Gruppe wird dabei von „Wegbegleiterinnen“ geführt. Beim ersten österreichweiten Frauenpilgertag im Oktober 2021 nahmen mehr als 3.500 Frauen teil. In der Diözese St. Pölten stehen 14 verschiedene Pilgerwege zur Auswahl, im niederösterreichischen Teil der Erzdiözese Wien 13.

Als verbindendes Element führen alle Gruppen einen Pilgerstab mit Kräuterbuschen mit, der am Beginn des Tages gesegnet wird. Unterwegs laden kurze, spirituelle Impulse zum Innehalten ein. Der Frauenpilgertag wurde 2019 als Projekt der kfb Oberösterreich erstmalig durchgeführt. Die Pilgerwege haben unterschiedliche Längen und Schwierigkeitsgrade. Nähere Infos gibt es unter www.frauenpilgertag.at.