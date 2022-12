Kassen-Kinderärzte: „Die Unzufriedenheit ist maximal“

Werbung

32 Kassenstellen für Fachärzte sind zurzeit in NÖ ausgeschrieben. Elf davon betreffen Kinderärzte. Zwei sind ganz aktuell: In Gänserndorf legte die Gruppenpraxis Eineder und Böchzelt ihren Vertrag zurück. Dasselbe tat Daniela Kainz-Riegler in Mistelbach. Weitere Ärzte überlegen, es ihnen gleichzutun.

Dass es nicht leicht ist, Personal für Kassen-Kinderarzt-Praxen zu finden, zeigen sechs (von 43) Planstellen in NÖ. Sie gelten laut ÖGK-Definition als unbesetzt. Es wurde also innerhalb eines Quartals kein Arzt gefunden. Konkret betrifft das Baden, Traiskirchen, Krems, Tulln und Wiener Neustadt sowie je eine halbe Stelle in Lilienfeld und Purkersdorf. Weitere unbesetzte Stellen konnte die ÖGK durch alternative Projekte „ersetzen“. So werden in Mödling etwa Kinder im Spital mitbehandelt. Das blieb bisher aber ein Einzelfall. Die ÖGK will das Modell evaluieren und dann überlegen, ob es auch anderswo infrage kommt.

Fachgruppen-Obmann fordert „Gesamtpaket“

Kinderärzte-Fachgruppen-Obmann Robert Weinzettel betont, dass „die Unzufriedenheit in meinem Berufsstand maximal ist“. Die Arbeit wird immer mehr. Für die üblichen Tätigkeiten, normale Untersuchungen und Nachkontrollen, gibt es aber wenig Geld, meint Weinzettel.

Robert Weinzettel fordert Verbesserungen für Kassen-Kinderärzte. Foto: Straubinger

Für die Untersuchung eines Kindes gebe es etwa rund 30 Euro, für die Nachkontrolle neun Euro. „Man braucht also viele Patienten, um auf eine anständige Summe zu kommen.“

Bei anderen Fachärzten seien die Leistungen lukrativer. Weinzettel fordert daher ein „Gesamtpaket“. Neben der Anhebung der Honorare müsse sich auch in der Ausbildung etwas ändern. Angehende Ärzte sollten aus seiner Sicht schon früh im Studium in Ordinationen mitarbeiten (müssen).

Bereitschaftsdienst keine langfristige Lösung?

Die Ausbildung sieht auch die ÖGK als Grund für den Mangel. Für wichtig hält man dort eine Ausbildungssteuerung, die den Nachbesetzungsbedarf im niedergelassenen Bereich berücksichtigt. Die Kritik an den Honoraren weist die ÖGK hingegen zurück. In den vergangenen Jahren habe es für Kinderärzte stärkere Erhöhungen gegeben als für andere Facharztgruppen. Bei der letzten Vereinbarung sei auch die Gewährung von Fallzuschlägen für besonders versorgungswirksame Vertragsärzte beschlossen worden. Zusätzlich gebe es andere Anreize wie eine Anschubfinanzierung für die Eröffnung einer Praxis oder die Möglichkeit zu Gruppenpraxen und einer Vier-Tage-Woche.

Einen neuen Lösungsansatz präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Vertretern der ÖGK und Ärztekammer kürzlich. 2023 soll ein Bereitschaftsdienst starten. Aus einem Pool will man Ärzte interimistisch in unterversorgte Regionen schicken. Dass das funktioniert, kann sich Weinzettel vorstellen – auch für Kinderarzt-Ordis. Wie andere Ärzte im NÖN-Gespräch bezweifelt er aber, dass man Stellen so langfristig besetzen kann.