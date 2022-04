Großes Ehrenzeichen des Landes NÖ an Johannes Raul verliehen

Werbung

Am 5. April erhielt Johannes Raul, Spartenobmann-Stellvertreter der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer Niederösterreich, das große Ehrenzeichen des Landes NÖ verliehen.

Anlässlich dieser besonderen Auszeichnung kam auch Gratulation vom Präsidenten des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes (SWV) NÖ Thomas Schaden. Schaden hob den Einsatz von Raul besonders hervor. „Der Einsatz von Johannes Raul für die niederösterreichische Wirtschaft ist herausragend. Er hat nicht nur in der Bank- und Finanzwirtschaft Großartiges geleistet, sondern auch für die kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Land. Wir bedanken uns für viele Jahre voller Engagement, Unterstützung und Impulse“, so Schaden.

Unter den Gratulanten waren auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Fran Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die dritte Landtagspräsidentin Karin Renner und SWV NÖ Landgeschäftsführer Gerd Böhm.

Zahlreiche Auszeichnungen

Neben seiner Tätigkeit in der Wirtschaftskammer ist Johannes Raul auch Spartenvorsitzender der SWV NÖ. Außerdem ist er in der Immobilienentwicklung tätig. Der 65-jährige Unternehmer sitzt im Aufsichtsrat der NÖ Bürgschaften- und Beteiligungen GmbH (NÖBEG). Neben der neuesten Auszeichnung ist Raul auch Träger Goldenen Ehrenzeichens für Ehrenzeichens für die Verdienste um die Republik Österreich, der goldenen Ehrennadel des SWV NÖ und der Silbernen Ehrenmedaille der Wirtschaftskammer.