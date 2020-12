Leopold Figl kam am 2. Oktober 1902 in Rust im Tullnerfeld zur Welt. Nach dem Besuch der Volksschule besuchte er das Gymnasium in St. Pölten. Anschließend studierte er in Wien auf der Hochschule für Bodenkultur. Mit 31 Jahren wurde er Direktor des Niederösterreichischen Bauernbundes.

In der Zeit , als unser Land dem Deutschen Reich eingegliedert war, verbrachte Leopold Figl über fünf Jahre in Konzentrationslagern. Nach dem 2. Weltkrieg wurde Leopold Figl Bundeskanzler. Ab 1953 war er als Außenminister entscheidend am Zustandekommen des Staatsvertrages beteiligt. Am 15. Mai 1955 durfte er im Schloss Belvedere in Wien dieses wichtige Dokument unterschreiben.

Von 1959 bis 1962 war Leopold Figl Präsident des Nationalrates, von 1962 bis 1965 Landeshauptmann von Niederösterreich.

Am 9. Mai 1965 stirbt Leopold Figl.

Quelle: Leopold Figl Museum