Unfälle an Bahnübergängen passieren oft in gewohnter Umgebung

Rund 200 Unfälle und mehr als 260 verunglückte Personen wurden in den letzten Jahren in Niederösterreich an Bahnübergängen verzeichnet. Die Wahrscheinlichkeit, als beteiligte Person an einem solchen Unfall zu sterben, liegt bei 20 Prozent. Diese Bilanz zog Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko am Mittwoch. Nun wolle man einmal mehr nachhaltig für mehr Sicherheit an Eisenbahnkreuzungen sorgen. Dafür starten die Niederösterreich Bahnen in das zweite Kampagnenjahr der Initiative „Sei g’scheit. Nimm dir Zeit. Am Bahnübergang.“

„Sichere Mobilität ist die Grundlage unserer Gesellschaft. Die Sicherheit, egal ob im Alltag oder der Freizeit ist für uns in Niederösterreich eine Herausforderung“, sagte Schleritzko beim Medienevent in Ober-Grafendorf. „Im hektischen Alltag oder weil eh nie ein Zug kommt, vergessen wir gerne, dass ein Zug nicht ausweichen kann und auch bei einer Vollbremsung nicht sofort zum Stehen kommt. Es kommt daher auf Eisenbahnkreuzungen immer wieder zu brenzligen und gefährlichen Situationen, die dann auch zu Unfällen führen“, so der Landesrat weiter. Im zweiten Jahr der Sicherheitskampagne soll die Aufmerksamkeit nun auf dieses Thema gerichtet werden.

Zug mit deutlich längerem Bremsweg

Dass ein Zug nicht sofort zum Stehen kommt, wurde am Mittwoch auch noch deutlich veranschaulicht. Die Himmelstreppe der Mariazellerbahn und ein ÖAMTC-Pkw leiteten bei einer jeweiligen Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gleichzeitig eine Notbremsung ein. Bis zum tatsächlichen Stillstand benötigte der knapp 90 Tonnen schwere Zug 194 Meter, das Auto mit 1,4 Tonnen nur rund 20 Meter. Der Bremsweg des mit 45 Stundenkilometer fahrenden Ötscher-Bärs lag sogar bei 202,4 Meter.

Belastende Situation für Lokführer

Am Mittwoch war auch Astrid S. vor Ort. Sie ist Lokführerin bei der Mariazellerbahn und hat bereits „im Durchschnitt täglich eine“ brenzlige Situation erlebt, wie sie im Gespräch mit der NÖN erzählt. „Es passiert überall, egal auf welchem Übergang. Du erlebst einen richtigen Schock und bekommst Herzrasen. Entweder gleich, oder auch noch im Nachhinein“, so Astrid S, die seit vier Jahren bei der Bahn tätig ist, seit zwei Jahren als Lokführern. Angenehm ist das natürlich nicht, schließlich „will keiner einen Unfall.“

Auch Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek weiß um die schwierige Situation für die Lokführer. „Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Unfälle und Beinahe-Unfälle enorm belastend. Diese sind aber allesamt durch das richtige und achtsame Verhalten an Eisenbahnkreuzungen vermeidbar“, so Komarek. Viele Menschen würden nicht bedenken, dass die Züge schienengebunden sind, nicht ausweichen und nicht so schnell abbremsen können.

Seit 2010 wurden mehr als 22 Millionen Euro für die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen aufgewendet. Dennoch sterben nach wie vor zwischen 10 bis 20 Menschen jährlich an den Folgen von Unfällen an Bahnübergängen. Als Gründe für Unfälle nannte sie etwa Unaufmerksamkeit und Fehleinschätzung der Situation. Besonders schlimm für sie sei jedoch ein dritter Grund: „Das Überfahren einer Eisenbahnkreuzung bei Rot wird immer noch als Kavaliersdelikt gesehen“.

Tödliche Fehler in gewohnter Umgebung

Das Motto „Sich Zeit nehmen“ bedeute auch, die geltenden Verhaltensregeln einzuhalten, so ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. „Verkehrsunfälle passieren oft in der gewohnten Umgebung oder in der Hektik. Dann passieren Fehler und diese können tödlich enden“, warnt Nagler. Deshalb solle man insbesondere vor Bahnübergängen Ablenkungen vermeiden und genau auf die Kreuzung und die Regelungen achten.

Mittels Social Media Offensive, Screens, Busbeklebungen und Informationen in Fahrzeugen, Bahnhöfen und Haltestellen soll nun die Sicherheitskampagne breit beworben werden.