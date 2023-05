Verleihung Montagabend Heinz Nußbaumer mit „Ströbitzer-Preis“ für Lebenswerk ausgezeichnet

Heinz Nußbaumer Foto: APA, HANS PUNZ

D er Journalist und Publizist Heinz Nußbaumer ist am Montagabend mit dem „Hans-Ströbitzer-Preis“ für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden. Der vom Pressverein in der Diözese St. Pölten ausgeschriebene Preis wurde zum dritten Mal vergeben und erinnert an den langjährigen Chefredakteur der NÖN. Dieser stehe für „Journalismus aus einem christlichen Weltbild heraus, kritisch, aber mit Respekt und stets auf die Würde des Menschen bedacht, nachhaltig wirksam, verantwortungsvoll und letztlich immer konstruktiv“.