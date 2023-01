Buch beleuchtet bewegtes Leben von Erzbischof Johann Ladislaus Pyrker

Werbung

„Der Patriarch“ heißt das neue, 150 Seiten dicke Buch, das Pius Maurer , Abt von Stift Lilienfeld, geschrieben hat. In 100 Anekdoten wird darin das Leben des Patriarch-Erzbischofs Johann Ladislaus Pyrker erzählt, der 2022 250 Jahre alt geworden wäre.

Das Buch ist überall im Buchhandel erhältlich. Foto: zVg

Hauptquelle für das Buch ist die vom Erzbischof selbst verfasste Autobiographie. „Die ist aber sehr sperrig geschrieben. Ich wollte versuchen, sie in modernere Sprache zu übersetzen, die leichter lesbar ist“, so Pius Maurer. Herausgekommen ist ein Buch, das bereits für Kinder ab 12 Jahren geeignet ist. Das Besondere: Die Anekdoten können einzeln für sich und auch durcheinander gelesen werden.

Viele Stationen und Errungenschaften

Doch wer war dieser Mann, dem ein ganzes Buch gewidmet ist? In Ungarn geboren wuchs Johann Ladislaus Pyrker mit Deutsch und Ungarisch zweisprachig auf. Nach einer abenteuerlichen Reise durch Italien trat er 1792 in das Stift Lilienfeld ein und studierte in St. Pölten. Vom Pfarrer in Türnitz, das er vor der Zerstörung durch die französischen Soldaten bewahrte, über den Wiederaufbau des Stiftes Lilienfeld nach einem verheerenden Brand im Jahr 1810 ging es schließlich in die Slowakei, wo er zum Bischof ernannt wurde.

Dort baute er das erste Institut auf, in dem systematisch Lehrer ausgebildet wurden. Sein Modell wurde später in der ganzen Monarchie übernommen. Es folgten Stationen als Patriarch von Venedig – wo er die Armenführsorge neu organisierte und erreichte, dass die Stadt einen zollfreien Hafen bekam, der bis heute existiert – und als Erzbischof von Eger in Ungarn – wo er 20 Jahre lang wirkte und die heutige Kathedrale errichten ließ.

Johann Ladislaus Pyrker gilt zuletzt auch als einer der Gründungsväter des Kurortes Bad Hofgastein. 1847 verstarb er und verfügte, dass sein Leichnam in Lilienfeld begraben wird. „Heute steht dort eine Kapelle, die 2022 restauriert wurde“, so Pius Maurer.