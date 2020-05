"Herausfordernde Zeiten erfordern herausfordernde Entscheidungen. Entscheidungen, die getroffen werden müssen, um das Wohl aller zu schützen und gleichzeitig das Gemeinsame in den Mittelpunkt zu stellen“, begründet Magdalena Bachleitner, ehrenamtliche Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich, die Verschiebung.

Tausende Jugendliche jährlich dabei

Bei dem Projekt, das ursprünglich im Oktober 2020 hätte stattfinden sollen, setzen tausende Jugendliche in ganz Österreich ein Zeichen der Solidarität und Hilfsbereitschaft. Während der 72 Stunden stellen sie sich dabei in den Dienst der guten Sache und beweisen mit viel Einsatz, Kreativität und Teamgeist, dass sich soziales Engagement lohnt und auch Spaß macht.

400 Einzelaktionen: Planung derzeit unmöglich

Aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklung ist eine Planung der rund 400 Einzelaktionen zurzeit nur sehr schwer möglich. Faktoren wie das Zusammenarbeiten Jugendlicher auf engsten Raum, der Schutz von Risikogruppen bei Projekten mit immun schwachen Personen sowie die Möglichkeit, sich vorab in der jeweiligen Gruppe zu treffen, um das Projekt zu organisieren, sind Gründe, warum verschoben wurde. Magdalena Bachleitner: „Viele Fragen bezüglich der Projektdurchführung stehen offen. Beispielsweise wissen wir nicht, ob sich die Jugendgruppen im Herbst wieder treffen können, ob wir Projekte in Einrichtungen der Caritas oder anderen sozialen Einrichtungen wie etwa Flüchtlingsheime, Wohn- und Pflegeheimen durchführen können.“

Alternativaktion für 2020 in Planung

„Den Spirit von ‚72 Stunden ohne Kompromiss‘ braucht es in diesem Jahr besonders stark. Wir arbeiten daher gerade daran eine Möglichkeit zu schaffen, um diesen Spirit gemeinsam erleben zu können“, ergänzt Magdalena Bachleitner.

So kann jeder einzelne einen Beitrag leisten: „Schützen wir uns und andere Personen, helfen wir jenen Personen, die es gerade am meisten brauchen und stehen wir in diesen schwierigen Zeiten zusammen!“ sagt die Vorsitzende der Katholischen Jugend Österreich.