NÖ Floristen überraschen mit liebevollen Blumengrüßen

„Augen auf“ heißt es beim Sonntagsspaziergang am 25. Juni. An diesem Tag wird nämlich der offizielle „Tag des versteckten Blumenstraußes“, auch „Lonely Bouquet Day“ genannt, gefeiert. Anlässlich dazu verstecken Niederösterreichs Floristinnen und Floristen an verschiedenen öffentlichen Orten des Landes die bunten Hingucker.

„Ich freue mich, dass heuer zahlreiche niederösterreichische Floristinnen und Floristen bei dieser Aktion mitmachen“, so Thomas Kaltenböck, der Landesinnungsmeister der NÖ Gärtner und Floristen. „Wenn es gelingt, mit den von unseren Betrieben professionell gestalteten kleinen Blumengrüßen ein Lächeln in die Gesichter von Menschen zu zaubern, dann hat sich die Aktion schon vollauf gelohnt.“