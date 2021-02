„Ich danke unserem Bischof Alois Schwarz für sein Vertrauen, für seinen Weitblick und für seinen Mut, einem jungen Priester diese wichtige Aufgabe und Mitverantwortung für unsere Diözese zu übertragen. Es ist ein starkes Zeichen auch an junge Generationen, sich an der Gestaltung der Zukunft der Kirche in unserer Heimat zu beteiligen“, so der neue Generalvikar der Diözese St. Pölten Christoph Weiss.

Die Vesper im Dom zu St. Pölten begann um 16 Uhr. Wir laden alle ein mitzufeiern: