Bischof Alois Schwarz zum Ostersonntag: "Lichtschein der Hoffnung"

Über die frühen Morgenstunden des Sonntags berichten die Evangelien, dass einige Frauen aus dem Kreis Jesu mit Salböl zu seinem Grab gehen, es aber offen und ohne Leichnam vorfinden. Ein Engel verkündet ihnen, dass der Gekreuzigte von den Toten auferstanden sei – etwas, das Christus zu Lebzeiten mehrfach vorausgesagt hat, aber wegen des neuartigen Konzeptes den Jüngern unverständlich geblieben ist. In den folgenden Tagen und Wochen bis Christi Himmelfahrt erscheint Jesus Christus vielen Menschen, spricht und isst mit ihnen und ruft Ermutigung und Wegweisung in Erinnerung.

Die Auferstehung am Sonntag in den Morgenstunden führt dazu, dass die Kirche bald anfängt, am Sonntag (laut dem ersten Kapitel der Bibel des „Genesis“ der erste Tag der Woche) frühmorgens gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Zu einem tatsächlich arbeitsfreien Ruhetag wird der Sonntag erst im vierten Jahrhundert unter Kaiser Konstantin. Auch die Ostung (Ost-Ausrichtung) vieler Kirchen steht mit dem Ostergeschehen in Verbindung: Christus, die aufgehende Sonne und seine Auferstehung verbanden sich zu einem kirchenbaulichen Konzept, in dem die Gemeinde (und bis zum zweiten Vatikanischen Konzil auch der Priester) in Richtung der aufgehenden Sonne den Gottesdienst feierte.