50 Jahre Licht ins Dunkel: „Jeder Euro hilft den Notleidenden“

Werbung

Die Gründung der Hilfsaktion Licht ins Dunkel erfolgte formal 1973 im Landesstudio Niederösterreich unter dem damaligen Landesintendanten Kurt Bergmann anlässlich geplanter Unterstützungsaktionen für die Lebenshilfe Sollenau. Im Rahmen eines einstündigen „Wunschkonzertes“ auf Radio Niederösterreich konnte am 24. Dezember gespendet werden.

Das Spendenergebnis der ersten Radiosendung betrug 33.854 Schilling (2.400 Euro). Diese Einrichtung der Lebenshilfe – das „Karl Ryker Dorf“ – existiert bis heute und begleitet bzw. betreut Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg zum gleichberechtigten Mitglied einer inklusiven Gesellschaft.

„NÖN verlässlichster Medienpartner“

Im diesjährigen Aktionsjahr – 2022/23 – feiert Licht ins Dunkel sein 50-jähriges Jubiläum. Die NÖN ist ein Partner der ersten Stunde. Pius Strobl, Leiter von Humanitarian Broadcasting im ORF und damit auch Leiter der Aktion Licht ins Dunkel, betont: „Die NÖN zählt seit vielen Jahren zu den verlässlichsten Medienpartnern und ist immer zur Stelle, wenn Licht ins Dunkel Unterstützung braucht. Als Medienpartner mit einer derartigen Verankerung ist die NÖN für Licht ins Dunkel immer schon sehr wichtig und über weite Strecken ein wesentlicher Pfeiler der Bewusstseinsbildung in Niederösterreich!“

Niederösterreich zählt zu den drei wichtigsten Spenderländern. Und die NÖN-Familie ist der größte Spender in Niederösterreich, der viertgrößte österreichweit.

Rekordergebnis erzielt

Zuletzt schaffte die große NÖN-Familie ein Rekordergebnis: 313.597,86 Euro. Auch heuer schaut es gut aus. Die NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger versprechen: „Ihr Geld wird dort ankommen, wo es gebraucht wird.“

Sieben ausgewählte Projekte werden von der NÖN unterstützt. Zudem gibt es den „Ernst-Wolfram-Marboe-Soforthilfefonds“, der Familien mit behinderten Kindern bzw. Familien mit minderjährigen Kindern in finanzieller Not hilft. Zuletzt konnte so in Niederösterreich 373 Familien mit 995 Kindern geholfen werden. Was war für Pius Strobl das bis dato „schönste“, „herzlichste“ Projekt in Niederösterreich? „Es gibt zu viele tolle Projekte, um eines davon hervorzuheben.“

Pius Strobl: „Danke für Ihre Spende!“ Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Pius Strobl sagt abschließend: „Egal wie groß die Spende ist, jeder Euro hilft den Notleidenden! Wir hoffen und verlassen uns auch in Krisenzeiten auf das große Herz der Menschen in diesem Land. Auch in Niederösterreich brauchen viele Menschen Unterstützung. ,Sie spenden, wir helfenʼ ist heuer besonders wichtig geworden.“