Die Präsidentin der österreichweiten Hilfsorganisation „Hilfe im eigenen Land“, Sissi Pröll lud zur Benefizveranstaltung und Schauspieler Rudi Roubinek, Intendant Adi Hirschal, Moderatorin Barbara Stöckl, Sportmoderator Rainer Pariasek, Wolfram Pirchner und Andy Marek folgten dem Aufruf zur Arbeit im Weingarten.

Denn eine andere Art von Kälte könne jeden von uns, jederzeit treffen: „Plötzlich, völlig unerwartet und unschuldig in eine Notsituation zu kommen, sich mitten in einer Lebenskatastrophe zu befinden – da geht es immer um rasche, unbürokratische und menschliche Hilfe“, ist Sissi Pröll überzeugt.

Und so legten sich auch „first husband“ Erwin Pröll, Haubenköchin Lisl Wagner Bacher, Volkskultur NÖ-Chefin Dorli Draxler und NBG-Direktor Walter Mayr ins Zeug, ebenso wie SKN-Präsident Helmut Schwarzl, der gleich zahlreiche Spieler und Spielerinnen zur Unterstützung mitgebracht hat.

Denn der Reinerlös des Weinverkaufs, der ab Dezember startet, in der Höhe von 60.000 Euro wird einerseits über den Verein „Hilfe im eigenen Land“ an Menschen und Familien weitergegeben und kommt andererseits dem Projekt „Ballschule“ für das Special Needs Team, die Fußballmannschaft des Sportklubs Niederösterreich für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, zu Gute.

„Seit 10 Jahren organisieren wir anlässlich unserer traditionellen Weintaufe im November auch eine große Weinlese-Benefizaktion, wo sich der Weintaufpate - im heurigen Jahr Präsidentin Sissi Pröll - den Spendenempfänger aussuchen darf. Für mich ist Winzer der schönste Beruf und ich hatte in den letzten 30 Jahren so viel Glück und Erfolg. Das ist aber nicht selbstverständlich. Darum ist es mir und meiner Familie ein besonderes Bedürfnis, auch an jene Mitmenschen zu denken, denen es nicht so gut geht“, betonte Gastgeber Sepp Dockner.

Bei schwungvoller Livemusik mit Professor Wolfgang Friedrich und seiner New-Orleans-Dixieland-Band, die Adi Hirschal zu einer spontanen Gesangsdarbietung hinreißen ließ, wärmenden Schweinsbraten und edlen Tropfen klang die Weinlese in der Sektmanufaktur Dockner aus.