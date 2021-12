ÖBB-Friedenslicht ist in Niederösterreich angekommen

Die ÖBB bringen das Friedenslicht auch heuer pünktlich vor Weihnachten von Linz aus mit den Railjets in alle Bundesländer. In Niederösterreich selbst wird es an ausgewählten Standorten unter Einhaltung strenger Sicherheitsregeln zur Verfügung gestellt.

ÖBB/Seif

Das leuchtende Weihnachtssymbol wurde in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und zum ORF nach Linz transportiert. Von dort aus wird es jedes Jahr in mehr als 30 Länder in ganz Europa verteilt. Einmal im Jahr fährt das strahlende Friedenssymbol gemeinsam mit zahlreichen Reisenden mit der Bahn – heute ist es in Niederösterreich angekommen.

Am 24. Dezember kann das Friedenslicht in Niederösterreich bei zahlreichen Dienststellen von Blaulichtorganisationen wie Rotes Kreuz und Feuerwehr sowie an folgenden Bahnhöfen im angegebenen Zeitraum abgeholt werden (bei der Abholung ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend!):

Baden 06:00 - 14:30 Uhr

Korneuburg 06:00 - 12:00 Uhr und 12:45 - 14:30 Uhr

Krems 06:00 - 15:00 Uhr

Mödling 06:15 - 14:45 Uhr

St. Pölten 06:00 - 16:00 Uhr

Tulln 06:00 - 11:00 Uhr und 11:45 - 14:00 Uhr

Wr. Neustadt 05:15 - 16:00 Uhr