Das Angebot an Kinderbetreuung in Niederösterreich sei "ausbaufähig", sagte Präsident Josef Grubner in einer Pressekonferenz in St. Pölten. Bedenken gebe es in puncto Flexibilisierung der Arbeitszeit, hieß es. Die IV will künftig als ARGE weitermachen.

Zur geplanten Kürzung der Bundesmittel für die Kinderbetreuung sagte Grubner: "Ich halte das für familienpolitisch nicht klug, wenn man bei den Kleinsten spart." Kinderfreunde-Landesgeschäftsführer Bernhard Wieland meinte, ihm gefalle das Signal in Zusammenhang mit der Novelle des Arbeitszeitgesetzes nicht. Zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sagte Wieland, man sehe die Maßnahmen "mit Skepsis". Arbeitnehmer würden Gefahr laufen, unter Druck gesetzt zu werden.

Forderungen sind beispielsweise die Wahlfreiheit bei Kinderbetreuung

Zu den Forderungen der IV zählen etwa die Wahlfreiheit von Familien bei der Art der Kinderbetreuung sowie jährliche Inflationsanpassung von familienbezogenen und Pflegegeld-Leistungen. Weiters spricht sich die IV für eine gleich hohe finanzielle Förderung pro Kind - unabhängig von der Art der Betreuungsart - aus. Der Katalog werde an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (beide ÖVP) sowie den Parteien übergeben, kündigte Grubner an.

Zur IV gehören NÖ Familienbund, NÖ Kinderfreunde, Katholischer Familienverband und Freiheitlicher Familienverband NÖ. Die seit 1983 bestehende und im NÖ Familiengesetz verankerte Körperschaft öffentlichen Rechts wird auf Basis eines Landtagsbeschlusses von Mai per Ende August aufgelöst. Die Aufgaben sollen von der Familienland GmbH übernommen werden. Grubner sah keine Doppelgleisigkeit zwischen den beiden Einrichtungen, weil die Familienland GmbH ein "Exekutivorgan des Familienreferats" des Landes sei, während die IV auch die Aufgabe habe, politisch zu agieren.

Pro Jahr hat die IV-Familie den Angaben zufolge 75.000 Euro an Förderungen erhalten, die für eine Geschäftsleiterin und Projekte verwendet wurden. Zudem stellte das Land Räumlichkeiten bereit. Derzeit werde an einer "geordneten Abwicklung" gearbeitet, es solle etwa noch einen Abschluss- und Wirkungsbericht über die 35-jährige Tätigkeit geben. "Wir wollen auch ohne gesetzlichen Auftrag als ARGE Familien weiterarbeiten", kündigte Grubner an. Damit soll die Beratungs- und Netzwerkfunktion weiter ausgeübt werden.