Am Österreichischen Vorlesetag geht es ums Lesen, ums Vorlesen und das Buch – und das an zahlreichen Orten, wie etwa in Buchhandlungen, Wirtshäusern, Gemeindesälen, Einkaufszentren usw. In neun Bundesländer an knapp 550 Orten und Städten lockten über 1.700 Lesungen. Das ist neuer Rekord an Vorlesenden in Österreich.

Eine Lesung gab es für die Kleinen beispielsweise im Kindergarten im NÖ Landhaus. Dort las der deutsche Schauspiel-Star Christian Tramitz den Kindern aus dem neuen Bakabu-Osterbuch vor. Auf Einladung des NÖ Vermes-Verlages ist der deutsche Schauspieler, der die Hörbücher zur erfolgreichen Kinderbuchreihe rund um den Ohrwurm Bakabu liest, aktuell für mehrere Veranstaltungen zu Gast in Österreich.

"Vorlesen fördert die Lesekompetenz"

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: „Gerade in der Zeit der fortschreitenden Digitalisierung erlang das bewusste Lesen und Vorlesen immer größere Bedeutung. Vorlesen fördert die Lesekompetenz und Konzentrationsfähigkeit der Kinder und regt ihre Fantasie und Kreativität an.“

Auch Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl ist von der Bedeutung des Vorlesens überzeugt: „Der Gemeindebund hat sich bereits für den Einsatz der ersten Bakabu-Bücher in allen Niederösterreichischen Kindergärten als Partner und Unterstützer stark gemacht, weil der spielerische Umgang mit Sprache und Kommunikation gerade Kinder in jungen Jahren in ihren Ausdrucksfähigkeiten und ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt.“

Ebenfalls starker Partner der Bakabu-Bücher ist die HYPO NÖ. Nach der Lesung sorgte die HYPO NÖ für ein verfrühtes Ostergeschenk: Das neue Bakabu-Osterbuch kommt demnächst in alle NÖ Kindergärten. HYPO-NOE-Vorstand Wolfgang Viehauser: „Je früher wir Kinder sprachlich fördern, desto besser ist es für die spätere Entwicklung. Als Regionalbank für Niederösterreich unterstützen wir diese Initiative daher sehr gerne und stellen allen NÖ Landeskindergärten eine Ausgabe des neuen Osterbuches zur Verfügung. Wir übernehmen so Mitverantwortung für die Region und leisten einen Beitrag zur Zukunft.“