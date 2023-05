Eine Nacht der besonderen Art

„In Zeiten, in denen die Hektik des Alltags uns oft den Blick für das Wesentliche verstellen kann, möchten wir Sie einladen, innezuhalten und Ruhe und Besinnlichkeit in unseren Kirchen zu finden“, lädt Bischof Alois Schwarz zur „Langen Nacht der Kirchen“ am Freitag, 2. Juni, ein.

Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee öffnen die Kirchen in Österreich wieder ihre Türen: Insgesamt werden in 700 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen 3.000 Einzelveranstaltungen geboten. Auch in der Diözese St. Pölten beteiligen sich 76 Kirchen und Kapellen. Sie laden bei 273 Programmpunkten dazu ein, die Gotteshäuser auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben.

Mit einer ökumenischen Andacht in der evangelischen Kirche der Frohen Botschaft startet beispielsweise Waidhofen/Thaya in einen Abend, der Wissenswertes verspricht. In Weistrach erwartet die Besucher eine prunkvolle Kirchenkleiderschau aus dem reich bestückten Kleiderkasten der Kirche, umrahmt von Musik. Durch das Programm führt Diakon Josef Muhr.

Vielfältige Angebote und Veranstaltungen

Hoch hinaus geht es in den Pfarrkirchen Biberbach, Böheimkirchen, Erlauf, Gerersdorf, Hollenburg, Spitz an der Donau, Obergrafendorf, Markersdorf, Mank und Pöggstall sowie in den Stiftskirchen Herzogenburg und Melk, wo Turmführungen mit Glockenbesichtigungen angeboten werden. Friedensgebete veranstalten die Kirchen in Ybbs, Ybbsitz, Euratsfeld, Eisgarn und Waidhofen/Thaya; Taize-Gebete erwarten Besucher in Hollenburg, Euratsfeld, Grainbrunn, Maria Taferl und Ruprechtshofen. Escape Rooms für Jugendliche gibt es im Sankt (St. Pölten) sowie in der Pfarrkirche Stephanshart (Voranmeldung nötig).

Alle Programmpunkte gibt es unter www.langenachtderkirchen.at.