Eine Nacht der besonderen Art

Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee öffnen die Kirchen in Österreich am Freitag, 2. Juni, wieder ihre Türen: Insgesamt werden in 700 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen 3.000 Einzelveranstaltungen geboten. In der Erzdiözese Wien beteiligen sich rund 180 Kirchen und laden dazu ein, die Gotteshäuser auf eine ganz neue Art und Weise zu erleben und kennenzulernen. Ab 17.50 Uhr läuten die teilnehmenden Kirchen die „Lange Nacht“ ein. Der Beginn des Programms, das in manchen Kirchen bis weit nach Mitternacht andauern wird, ist um 18 Uhr.

Forschen, Musik und Klimaprotest

In Breitstetten wird beispielsweise zu einer „Forscher- und Rätselstunde für Kinder“ geladen. Das Dominikanerkloster in Retz bietet eine Führung mit anschließendem Konzert. Zu einer „Church Rallye“ für alle Generationen und einem gemeinsamen Entdecken der Kirche lädt die Evangelische Elisabethkirche Mistelbach. Die Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Neuaigen bietet ein vielfältiges Programm: Von einer Kreativstation für Jung und Alt, Bogenschießen, einer Führung durch die Kirche über ein Konzert, Live-Musik, Turmblasen und gemeinsames Gebet ist hier für jeden etwas dabei. In Baden laden gleich drei Kirchen zur „Langen Nacht“ ein. Die Stadtpfarrkirche St. Stephan zeigt zum Beispiel das KISI-Musical „Ich geh jetzt fischen“.

In Wien gibt es einen inhaltlich besonderen Programmpunkt: Der Vortrag zum Thema „Klimakatastrophe: Bocken und Blocken als letzte Chance?“, bei dem in der Jesuitenkirche der deutsche Jesuit Jörg Alt über seinen Protest spricht. Dieser macht als „Klimapater“ seit Monaten Schlagzeilen, da er die Straßenblockaden der „Letzten Generation“ unterstützt.

Das gesamte Programm gibt es unter www.langenachtderkirchen.at.